Miles de persoas maniféstanse polas rúas de Viveiro en defensa dun futuro industrial para A Mariña

LUGO. EP. Miles de persoas responderon este domingo á chamada dos sindicatos CIG, CC.OO. e UXT para participar polas rúas de Viveiro (Lugo) nunha gran mobilización 'Polo futuro da Mariña', que reclamou ás administraicones unha solución á crise industrial que vive a comarca. Veciños, traballadores, asociacións de comerciantes e representantes públicos de diferentes formacións políticas, entre eles alcaldes mariñáns de PP, PSOE e BNG, secundaron esta mobilización que tivo como principal transfondo os anunciados peches das plantas de Alcoa San Cibrao (Cervo) e de Vestas en Chavín (Viveiro). A manifestación partiu ás 12,00 horas do mediodía desde a sede da Cruz Vermella e transcorreu polas rúas do municipio até concluír nos Xardíns de Noriega Varela, onde se procedeu á lectura dun manifesto.

O responsable de Unión Local da CIG na Mariña, Xorxe Caldeiro, reclamou solucións políticas ás reivindicacións sociais, industriais e de investimentos despois dun ano no que a situación foi a "peor". De feito, aos ERE de Alcoa e Vestas sumou outras empresas que desapareceron ou se atopan en crises como Mobles Hermida e Sargadelos. Así, Caldeiro explicou que a situación dos sectores tradicional, pesqueiro, agrícola e da construción "foron toques de atención non atendidos" que avanzaban a necesidade de que se implantasen na comarca "novas empresas que diversificasen o tecido industrial e económico". "Aos representantes do Goberno español e da Xunta éncheselles a boca apoiando as nosas reivindicacións, pero cando chegan a Madrid ou a Santiago esquécense de nós", denunciou, á vez que reclamou "feitos, non palabras" agora que arrincarán as tramitacións dos orzamentos autonómicos e estatais para 2022. Ante este panorama económico, o secretario xeral da CIG, Paulo Carril, fixo referencia aos ERE de Alcoa e Vestas para urxir á derogacion íntegra das reformas laborais tanto de 2010 como de 2012, porque permitiron que "todo o poder de decisión sobre despedimentos colectivos estean en mans das empresas".

ANA PONTÓN PIDE UN PLAN INDUSTRIAL. Por parte das formacións políticas, acudiu á mobilización a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, quen reclamou tanto á Xunta como ao Executivo estatal un plan con "políticas ambiciosas" para paliar unha crise "que leva demasiado tempo sufrindo a comarca" e que se levou por diante "na última década máis de 1.000 empregos na industria". "Desde o BNG estamos hoxe nesta mobilización apoiando aos veciños da Mariña, que están a lanzar un SOS por Alcoa, por Vestas, pero tamén un SOS porque están a ver como lles están roubando o futuro", explicou.

A líder nacionalista non dubidou en culpar tanto ao Estado como á Administración galega: "Son os responsables desta perda de emprego industrial e de que hoxe teñamos a toda unha comarca co corazón nun puño porque está en xogo o seu futuro". "Alcoa só necesita unha intervención pública e en Vestas poderíanse salvar empregos vinculando os novos parques eólicos a que unha parte dos compoñentes fáganse en Galicia e isto evitaría a deslocalización de empresas", suxeriu Pontón.

"INTERVENCIÓN INMEDIATA" DE ALCOA. Pola súa banda, o deputado de Galicia en Común Antón Gómez-Reino reclamou ao conxunto das administracións un maior "apoio institucional" para A Mariña en materia industrial e de infraestruturas desde o ámbito orzamentario. Neste contexto, Gómez-Reino lembrou que Alcoa está "nunha semana crave" para o seu futuro --o mércores, o Tribunal Supremo examinará o recurso da empresa contra a anulación do ERE que afecta a máis de 500 empregados de San Cibrao-- e reclamou unha "intervención inmediata" da factoría por parte da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI). En concreto, foi a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a que decretou como nulo o ERE ao apreciar "mala fe" nas negociacións por parte de Alcoa, cuxo "fin único e primordial" era "apagar as cubas e pechar a fábrica da maneira máis rendible posible".

UN PREZO ENERXÉTICO "XUSTO". Precisamente, unha ampla representación do cadro de San Cibrao participou na mobilización en Viveiro ataviados cos habituais cascos e vestimentas de traballo e cunha pancarta que reclamaba un prezo da enerxía "xusto". O presidente do comité de empresa, José Antonio Zan, avanzou dúas mobilizacións para a xornada do mércores --coincidindo coa deliberación do Supremo-- ás 11,00 da mañá e ás 20,00 da tarde ás entradas da fábrica. Así, fixo un chamamento a que os empregados leven "lanternas e veas", ademais da roupa de traballo, xa que a intención é "facer un pouco de espectáculo na porta" a modo de protesta.

O PP PIDE AO GOBERNO QUE "DEIXE DE BOICOTEAR". Tamén acudiu a Viveiro unha delegación do Partido Popular encabezada pola súa presidenta na provincia, Elena Candia, quen demandou ao Goberno que "deixe de boicotear" á comarca e acometa cambios nas súas políticas enerxéticas. De feito, sumouse á petición lanzada esta semana polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que a SEPI interveña temporalmente a factoría de San Cibrao. O portavoz popular na Deputación de Lugo, Javier Castiñeira, subliñou o apoio do partido ás demandas dos veciños e sindicatos da Mariña "para evitar o desmantelamento industrial da comarca", provocado polo "alto prezo da enerxía". "Pedimos un cambio absoluto da estratexia enerxética e da política do Goberno do Estado, cambios nos Orzamentos do Estado, que van contra A Mariña", recalcou.

O ESTADO SE "DESENTIENDE", AFIRMA RUEDA. Sobre a situación de Alcoa e a comarca tamén se pronunciou este domingo o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda. Nunha entrevista concedida á Radio Galega e recollida por Europa Press, afeou ao Goberno central que con San Cibrao faga o mesmo que "con todos os temas difíciles". "Primeiro fai moita propaganda e, cando ve que hai que mollarse e tomar decisións, empeza a desentenderse", resumiu, para seguidamente urxir á SEPI a que acometa "unha intervención, polo menos temporal". Non en balde, Rueda tamén puxo o foco en que é o prezo enerxético e a "falta dun réxime para as industrias electrointensivas en España e en Galicia" o que está "ao condicionar". "É unha competencia estatal", puntualizou, á vez que acusou ao Executivo de Pedro Sánchez de acometer unha transición enerxética "sen ningunha planificación".