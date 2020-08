Montañas do Courel, un lugar para tomar un baño diferente

Paisaje verde agreste, aguas cristalinas, intimidad, el silencio de la naturaleza, aventura y alejamiento de las aglomeraciones son algunos de los elementos de la alquimia druídica que ofrece el espectacular territorio del geoparque mundial Montañas do Courel, integrado por los municipios lucenses de Quiroga, Ribas de Sil y Folgoso do Courel.

Este espacio se configura como una clara alternativa para aquellos que buscan algo distinto a los arenales costeros, de toalla, crema solar y sombrilla. Se trata de un pequeño cosmos que merece la pena ser descubierto para disfrutar de su múltiples caras.

Los gestores de este territorio, donde se sitúa el remoto origen geológico de Galicia, en el amplio mapa digital elaborado para difundir a través de las redes los puntos de interés, acaban de incluir una nueva sección para el tiempo estival en el que estamos inmersos.

El plano, configurado a partir de la aplicación Google Maps, incluye la localización de 19 parajes donde es posible tomar un baño o refrescarse o simpliemente disfrutar, con tranquilidad, del paisaje. Se presentan en esa cartografía virtual organizados en tres grupos, que se corresponden con siete zonas de baño de montaña, otras tantas playas fluviales y cinco cascadas que semejan salidas de algún paraje de las fantásticas aventuras narradas por el novelista Tolkien.

Estos lugares están ubicados en los tres ayuntamientos que delimitan el geoparque y en ellos se siente esa fuerza telúrica que ayuda a recargar nuestras pilas, agotadas por el estrés urbano, el trabajo y por la amenaza latente del coronavirus, en especial en las zonas de grandes aglomeraciones de personas, algo de lo que la sierra lucense se libra.

RUTA FLUVIAL. En el apartado de playas fluviales, los lugares señalados en ese mapa virtual están en Ribas de Sil, donde figuran las de San Clodio y A Cubela, y las cinco restantes en Quiroga: Augas Mestas, Os Casares, Soldón, el meandro del río Quiroga y el túnel de Montefurado.

Por lo que respecta a las siete zonas de baño de montaña seleccionadas están repartidas por los ríos Lor y Soldón, que acaban vertiendo sus aguas en el Sil.

Los puntos escogidos para darse ese chapuzón diferente en aguas frías y crstalinas son Rugando en el cauce del Soldón y Poza das Mulas, Barxa, Froxán, Valdomir, A Reboleira y Conceado en el Lor.

En la ficha descriptiva de la Poza das Mulas, por ejemplo, se dice: “En este lugar marabilloso do concello de Folgoso do Courel atopámonos con un conxunto de pozas aptas para o baño que se estiran ao longo do Río Lor, son moi accesibles xa que dispoñen de aparcamento na propia entrada e ao lado da carretera”. Recomiendan además tener cuidado con la frialdad del agua a la hora de darse un chapuzón en ellas.

SALTOS DE AGUA. En este último apartado se distingue entre las cascadas naturales y las denominadas chapacuñas, pequeñas presas de piedra destinadas a captar las aguas de los ríos para aprovechar en los molinos o para regar los campos.

Entre las primeras figuran las de Vieiros, el el río Selmo, y las de O Pombar y A Pedriña en el curso del río Quiroga. En este mismo curso flivial se encuentran también las de Quiroga y Ribera de Hospital, que son chapacuñas.

Estos saltos de agua son como pequeños diamantes en un entorno natural verde y agreste que, con un poco de imaginación, nos trasladan a los escenarios de alguna de las aventuras selváticas del mítico aventurero del cine Indiana Jones.

De lo que no cabe duda es que esta singular oferta del único geoparque gallego posibilita a aquellos que se desplacen a estos parajes pegarse un baño distinto, de agua fría que activará su circulación sanguínea, lejos del mundanal ruído y de la amenaza de un virus que nos trae de cabeza y que, lejos de remitir, repunta.

El territorio Montañas do Courel se convirtió el 12 de abril del pasado año en el primer geoparque de Galicia amparado por la Unesco. Con algo más de un año de vida encima, paso a paso, se está convirtiendo en un referente para el turismo de naturaleza, de un ocio que huye de la masificación y que abarca desde la geología a las gastronomía, pasando por la flora y la fauna, el senderismo, barranquismo y espeleología, entre otros.