Morado deja Vox, donde denuncia que no hay lealtad, sino sumisión

Santiago. Ricardo Morado, candidato de Vox a las autonómicas gallegas en 2020, y que lideró el partido en la provincia de A Coruña, solicitó su baja como afiliado, según informó o a través de redes sociales y en un escrito, en el que explica los motivos de una decisión “meditada”.

Morado traslada su tristeza por la decisión, pero asegura que no sorprenderá “a aquellos que saben qué es lo que ha pasado en los dos últimos años en Galicia”. Así, apunta que los “golpes de pecho y demostraciones de fuerza” no valen porque “a los acólitos ya no hay que convencerles y a los que no están convencidos eso no les sirve de mucho”.

En su escrito, rechaza que se le pueda calificar de “traidor” y añade que es lo que se hace en el partido ante la “crítica constructiva”. En particular, denuncia que en Vox se confunden los términos de “lealtad” y “sumisión”. “Lealtad es decirle a tu jefe lo que está haciendo mal y lealtad de tu jefe es que no te castigue por ello y todo lo demás es sumisión y ese no soy yo”, incide.

Sus palabras ya cuentan apoyo, entre otros, por parte deMacarena Olona, la exdiputada de Vox en el Congreso. “Levantarte, luchar, encajar golpe. Pero arriba de nuevo. Fuerza y honor, Ricardo”, señala en redes sociales. EP