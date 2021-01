Morir en soledad en Galicia, otra epidemia que no cesa

Galicia, al igual que ocurre en buena parte del resto de España, se está convirtiendo en un país envejecido, en el que cada año crece el número de personas mayores que viven y mueren en soledad.

Es habitual, con frecuencia, leer en los medios de comunicación noticias como esta, acaecida el pasado año: “Los servicios de emergencia de la ciudad encontraron muerto ayer a un hombre de 72 años en el interior de su domicilio, en el número 8 de la calle Silveira, en Ourense. Los agentes acudieron al lugar después de que los propios vecinos del edificio alertasen al 112, ya que no veían al hombre, que vivía solo, desde hacía varios días, ni en la casa ni en la calle, y estaban preocupados. Falleció por causas naturales”.

Desde la Fundación Amigos de Galicia alertan, una vez más, sobre la situación de vulnerabilidad que padecen muchas personas mayores que viven en situación de soledad no deseada en suelo gallego.

Indican que en la comunidad, según datos del IGE, más de 126.600 personas mayores de 65 años moran solas, muchas de ellas por decisión propia, pero otras muchas en situación de soledad no deseada, por no contar con familiares ni puntos de referencia a los que dirigirse.

ESTRÉS Y DEPRESIÓN. Esta circunstancia provoca, según explican desde dicha fundación, que estas personas se encuentren en un estado de vulnerabilidad y aislamiento social. Una situación que se ha visto agravada a consecuencia de la crisis del COVID, siendo las personas mayores las más afectadas “no solo por el riesgo de contraer la enfermedad, sino por factores como la incomunicación, el cambio de rutinas o la exposición a los medios de comunicación con noticias trágicas que afectan a su salud psicológica ocasionándoles estrés, ansiedad o depresión”, subrayan.

También advierte Amigos de Galicia que han aumentado los casos de personas mayores que ven descuidada su salud por el aumento de las consultas telefónicas a las que les es difícil acceder, la solicitud de citas médicas por internet que no pueden pedir por no ser capaces de manejarse con las nuevas tecnologías e incluso la interrupción de sus tratamientos médicos o a renunciar a tomar los fármacos prescritos por no tener medios para poder ir a por ellos a las farmacias.

CASOS RECIENTES. Un fiel reflejo de esa vulnerabilidad, según indica la citada entidad, es que cada vez salen a la luz más casos de personas que aparecen muertas en la soledad de sus hogares, días o semanas después del fallecimiento, incluso devoradas por sus animales ante la falta de alimento.

La semana pasada fue encontrada muerta en su casa de Narón una mujer que vivía sola a la que sus perros le habían devorado la cara y un brazo y esta misma semana fue encontrado el cuerpo de un vecino de Ramirás (Ourense) desfigurado por las alimañas.

Durante el pasado año 2020, en Galicia, al menos 35 personas fueron encontradas muertas en sus domicilios, en la mayoría de los casos por las fuerzas de seguridad o los bomberos alertados por vecinos que llevan tiempo sin ver a estas personas o por los malos olores que se desprendían de las viviendas.

Aunque no existe un registro real de las personas mayores que fallecen en la soledad de sus hogares, la prensa refleja con sus publicaciones estos datos. En los 20 días que llevamos de año, al menos 6 personas han sido halladas muertas en sus casas y prácticamente a diario podemos leer en prensa casos de personas mayores que han tenido que ser rescatadas por los bomberos o los servicios de emergencias por haber sufrido caídas o indisposiciones en sus casas.

PROGRAMA PILOTO. Esta entidad anunció ayer que va a poner en marcha un programa piloto con la colaboración de entidades vecinales y personas voluntarias para prestar ayuda a las personas mayores que se encuentran en situación de soledad y necesiten ayuda. Serán atendidas por las trabajadoras sociales y la psicóloga de la entidad para ayudarles con sus

problemas y necesidades.