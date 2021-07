Morre unha persona ao envorcar co seu tractor en Vila de Cruces (Pontevedra)

PONTEVEDRA. EP. Unha persona morreu na tarde deste sábado ao envorcar o tractor que conducía en Vila de Cruces (Pontevedra). Ocorreu preto das 20,00 horas no lugar de Vilar. Segundo informa o 112 Galicia, foi un particular quen se puxo en contacto coa central de emerxencias para alertar deste accidente. Seguidamente, os xestores do 112 solicitaron a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos axentes da Garda Civil e de Protección Civil de Vila de Cruces. Ademais, os feitos foron postos en coñecemento dos Bombeiros do Deza e do GES de Lalín. Con todo, os servizos sanitarios desprazados até o punto non puideron facer nada por salvarlle a vida á persona accidentada.