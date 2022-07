Mulleres que contan o Camiño: Georgina Goddar King (1871-1939)

No ano 1920, a Hispanic Society of America, con sede en New York, publica por primeira vez The Way of Saint James, a obra cume de Georgiana Goddard King, historiadora da arte, profesora no Bryn Mawr College en Pennsylvania, que ata mediados dos anos 20 do século pasado foi a única universidade femenina independiente que ofrecía un doutoramento en historia da arte. A obra coñeceu varias reimpresións, e actualmente está en proceso de estudio e traducción por un equipo liderado polo profesor M. Taín. A Hispanic Society of America financiou as viaxes a España da profesora King, acompañada habitualmente por Edith H. Lowber, fotógrafa que documentaría as súas publicacións.

Se lemos calquera das biografías de Georgiana Goddard King, casi a primeira palabra que aparece é “pioneira”: dos estudios hispánicos nos EE. UU., do estudo da arte medieval peninsular, mesmo do estudo da historia da arte medieval en Galicia. Algunha das súas biógrafas mesmo chega a imaxinala como una especie de Indiana Jones femenina, cando escoita a descripción que fan dela na materia sobre románico español que está a cursar.

Esta obra, co obxectivo declarado de describir a arte do Camiño, especialmente a arte románica, de documentar a peregrinación a Santiago, e de facer una aproximación á historia comparada das relixións, establecendo o carácter do Apóstol como herdeiro de antiguos cultos, está igualmente inscrita dentro da tradición de libros de viaxes. A imaxe de España predominante era a da “lenda negra”, a Inquisición, a superstición. A partires de mediados do século XVIII produciuse un cambio que podemos considerar favorable, e o país adquire un aire de terra ignota, admírase a sua resistencia frente a Napoleón e se converte nun país romántico e pintoresco.

A profesora King amaba a aventura e as viaxes, co que enlazaba coa tradición das mulleres viaxeiras dos séculos XVIII e XIX. Esto explica en parte a súa atracción pola arte medieval española, que na súa época estaba case inexplorada. Pero tamén pola cultura española en xeral, coa traducción por exemplo de coplas na súa obra póstuma Heart of Spain, publicada en 1941.

Ela mesma, no prólogo de The Way of Saint James, indica o seu interese polo “raro e estraño”. Viaxar por España (e por Galicia) permítelle a King enlazar o presente e o pasado, o histórico e o lendario, e presentar un relato onde se entretecen as súas experiencias personais coa erudición académica máis rigorosa.

Esta maneira de presentar o seu traballo, con observacións persoais intercaladas, escritas nunha prosa emotiva, en parte costoulle que non fora considerado totalmente adecuado desde un punto de vista académico, pois non acababa de encaixar coas convencións do seu tempo. Quizáis este xeito de escribir tiña que ver coa súa propia educación, moi diversa e con intereses múltiples, e coa súa propia personalidade. As súas biógrafas a presentan como alguén moi consciente de si mesma, intolerante diante da mediocridade e a “xente aburrida”, e orgullosa de que a súa actividade se desenvolvese nun campo tradicionalmente masculino: repetía con frecuencia ás súas estudantes que ela fixera todo o coñecido polo home.

A profesora King non era una descoñecida na Galicia do seu tempo. Mantivo amizade con Ángel del Castillo e Francisco Javier Sánchez Cantón, coñece e cita a obra de M. Murguía, de Emilia Pardo Bazán e de Rosalía de Castro (a pesar de que recoñece que non entende o galego), e en novembro de 1925 Eladio Rodríguez González, Félix Estrada Catoira e David Fernández Diéguez a propuxeron como membro correspondente da Real Academia Galega, diploma que recolleu persoalmente en 1926 nun acto celebrado na Coruña.

O nome de Georgiana Goddard King, sin embargo, foi desaparecendo progresivamente, tanto dos estudos xacobeos como nos adicados á arte medieval en Galicia.

Esperemos que esta iniciativa en curso sirva para colocala no sitio que ocupou no seu tempo e que sin duda merece.