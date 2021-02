Multados con 180 euros cada uno los activistas que se subieron al balcón de la casa Cornide en 2017

SENTENCIA. El Juzgado de Instrucción nº 4 de A Coruña condenó a pagar una multa de 180 euros a cada una de las ocho personas que subieron, mediante una escalera, al balcón de la Casa Cornide, propiedad de la familia Franco, el 26 de septiembre de 2017, durante una protesta en la que reivindicaron su devolución al patrimonio público.

El juez ha considerado a los ocho activistas autores de un delito leve de coacciones, pero ha absuelto al noveno acusado al considerar que no se acreditó que accediese al balcón de la casa. Los condenados al llegar al mismo colocaron en su baranda de hierro forjado una pancarta con la expresión “Que nos devolvan o roubado, franquismo nunca máis”.

Los activistas, según los hechos probados en la sentencia, permanecieron unos 50 minutos en el balcón desde que fueron requeridos por un agente de la Policía Nacional para que bajasen del mismo, porque tuvieron que esperar a que reapareciera la escalera portátil por la que habían accedido, ante la negativa de poder hacerlo por dentro del edificio.

“En su acto de reivindicación se actuó en detrimento de los derechos de otros, invadiendo, si quiera temporal y parcialmente, la parte exterior de una vivienda privada”, dice el juez de la causa, y añade que para la protesta “devino innecesario el acto de violentar, si quiera en parte, el uso pacífico de la casa y la integridad de sus titulares, por más que no se encontrasen en ella (tienen, según resulta de lo actuado, quien se ocupa de cuidarla y mantenerla)”.

El juez, que no consideró la petición inicial de allanamiento por parte de los demandantes y optó por el delito de coacción, señala que los condenados utilizaron en su reivindicación “medios indebidos y limitantes, cuando no directamente ofensivos, de los legítimos derechos de terceros”. Esta sentencia no firme se puede apelar ante la Audiencia Provincial de A Coruña. a.m.