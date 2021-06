Mutaciones compatibles con la cepa india en aguas residuales de A Coruña

La variante india se ha convertido en la gran preocupación de Europa. Su elevado poder de transmisión, tres veces mayor que el de la variante británica, y la capacidad de alguna de sus mutaciones para escapar a la inmunidad generada por las vacunas, han puesto el punto de mira en esta cepa que se está expandiendo rápidamente.

En Galicia se registraron poco más de una veintena de casos asociados a esta variante a mediados del mes de mayo, cuando marineros de los buques ‘Emerald Leader’ y ‘Prometheus Leader’ regresaron a las costas gallegas habiendo hecho una parada previa en la India. Sin embargo, parecía que una vez fueron dados de alta –pues algunos de ellos necesitaron de hospitalización e incluso de cuidados intensivos–, todo quedaba bajo control.

Fue el miércoles pasado cuando la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, informó de que había 23 casos activos y conocidos de esta cepa Delta. ¿De dónde habían salido? Según Durán, se correspondían con cuatro brotes controlados y aislados, por lo que no había de qué preocuparse. Pero, tras conocer hace dos días seis casos de variante india en Asturias y viendo que Lisboa se cierra en banda por el miedo a la misma...

¿Qué se puede esperar? Los expertos ya afirman que en pocas semanas podría convertirse en la dominante en España, pues en Madrid ya podría serlo, sustituyendo así a la británica. Pero, con la experiencia que tenemos, podríamos pensar que a Galicia llegará con más retraso.

Con todo, el proyecto de vigilancia de las variantes en las aguas residuales de A Coruña y su área metropolitana, COVID Bens, pone de manifiesto que la cepa B.1.617.2 ya está aquí. Y es que el análisis genómico de las mutaciones de coronavirus en las aguas residuales está constatando una presencia creciente de la variante india. En concreto, si en pasadas semanas era nula en las pruebas realizadas, en la última se ha disparado.

Antes de pasar a conocer el porcentaje, es necesario entender que este proyecto no estudia directamente las variantes, sino las mutaciones presentes en las mismas. Por ejemplo, se sabe que la variante Delta tiene tres mutaciones muy concretas, pero no son únicas a ella. Y es que comparte alguna con la recién descubierta variante colombiana.

Por tanto, el estudio demuestra que en las aguas residuales de A Coruña sí hay presencia de mutaciones compatibles con la Delta, pero también con otras. Aunque parece lógico que sean de la cepa india, debido a la expansión que se está viendo en nuestras comunidades vecinas y en el país fronterizo.

En concreto, entre el 7 y el 11 de junio había un 2,4 % de la mutación ORF1a:T1567I en las muestras analizadas. Esto llevó a que pasase de ser nula su presencia a que en estos momentos ya se clasifique como una variante preocupante, aunque de frecuencia baja.

PUEDE LLEGAR A SER DOMINANTE. Ante esta situación, la científica Marga Poza, coordinadora del proyecto, asegura que “la desescalada podría peligrar un poco, igual que en Reino Unido y Portugal, donde la variante Delta predomina”. “Seguramente aquí acabe pasando lo mismo, porque ya se ve que tiene un cierto efecto en una mayor transmisibilidad, pero eso no quiere decir, necesariamente, que vaya a haber una aumento de casos”, explica, ya que todo dependerá del ritmo de vacunación.

Y es que se ha demostrado que las vacunas son efectivas frente a ella tras la segunda dosis, siendo menor la protección con una sola. Es por ello que esta cepa se está cebando con la población más joven, la única que continúa sin inmunizar. En el último balance de estudio sobre las variantes en España, el Ministerio de Sanidad hablaba ya de “mayor probabilidad de ingreso” al contraerla, y de “ligera disminución de la eficacia vacunal”.

Mientras tanto, sigue planeando la duda de qué pasará con aquellos que se infecten por no haber recibido la vacuna, no por decisión propia, sino por no estar dentro de los tramos de edad que hasta ahora fueron citados. La mayor preocupación es que se incremente la mortalidad de los infectados. Entre el 1 de febrero y el 7 de junio se produjeron 42 muertes a causa de la variante Delta en el Reino Unido. De ellas, 23 personas no estaban vacunadas y siete murieron más de 21 días después de recibir una dosis.