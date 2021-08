Nace 'Cooga', a Cooperativa de Orquestras de Galicia que busca a contratación "transparente"

SANTIAGO. EP. Diversas orquestras e agrupacións musicais constituíron Cooga, a Cooperativa de Orquestras de Galicia, co obxectivo de "romper cos métodos tradicionais de contratación e representación de formacións musicais" e así, poder "achegar de forma máis directa e sinxela" a súa música aos consumidores. Con esa idea en mente, a Asociación Galega de Orquestras, deseñou unha plataforma web para "facilitar a xestión e a contratación das diferentes formacións". Esta ferramenta, sinala a asociación nun comunicado, ofrece a posibilidade de que cada representante e/ou comisión de festas poida consultar os datos necesarios e configurar as festas "ao seu gusto", "con total transparencia e sendo coñecedores do prezo real de cada formación". "Cooga nace co obxectivo de beneficiar ás diferentes partes que fan posible as festas e verbenas", destacou a asociación. Así, as comisións de festas poderán acceder en tempo real a toda a información necesaria sobre as formacións para a súa contratación e terán a posibilidade, ademais, de manter "contacto directo" cos xerentes de cada agrupación.

Por outra banda, as orquestras poderán "prescindir" dunha "aparatosa" rede de intermediarios para a súa contratación, "depositando a súa confianza naqueles representantes que elas crean pertinentes" e co que, segundo remarcan, poderán ser "máis competitivos nun mercado tan masificado como o de Galicia". No comunicado, sinalan ademais que os representantes tamén sairán beneficiados coa creación desta cooperativa, pois atoparán nela "a transparencia como principal selo" e "ningún tipo de predilección por ningunha formación", o que se traducirá en oportunidades de traballo "xustas e equitativas".