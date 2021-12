Navidades en Malí para 350 militares de la fuerza gallega

malí. Para Héctor Álvarez Rodríguez, sargento de la Brigada Galicia “VII” destinado en Malí, la experiencia de pasar una Navidad lejos de los suyos no es nada nuevo. Ya lo hizo entre 2018 y 2019, cuando estuvo en Líbano, si bien eso no quita que no añore estar aquí.

“Sí que se echa y más en estas fechas tan señaladas donde se junta toda la familia, aunque también es verdad que con aplicaciones como WhatsApp o Skype, la lejanía se hace más corta”, resalta este gallego, natural de Viana de Bolo (Ourense).

Allí, en el país africano, una de los peores aspectos, a su juicio, está siendo el clima. Es “el calor”, dice, “ya que viniendo del norte de España se nota mucho”, y más aún en época invernal. “Es un territorio muy seco, aún me estoy acostumbrando”, añade al respecto.

Según señala el militar, responsable de comunicaciones del puesto de mando de la fuerza de protección, en Malí “se aprende que los pequeños detalles, las cosas más insignificantes, al final, son las más importantes, y que no es necesario grandes lujos para ser feliz”. Además, “también se aprovecha para mejorar el idioma ya que el personal desplegado es de muchas nacionalidades”.

Precisamente “lo mejor” es “la unión que existe entre todo el personal desplegado, que estamos haciendo a la hora de trabajar, ya que es muy importante para que los seis meses sean menos duros”, apunta Álvarez.

“Nuestra misión aquí además de realizar misiones de presencia y patrulla en diferentes localidades, es la de sobretodo entrenar y formar a las fuerzas armadas locales malienses”, subraya en relación a su cometido el sargento ourensano.

En este sentido, afirma, “la Brilat es una brigada puntera en el organigrama del Ejército de Tierra, y sí quiere seguir siéndolo estas misiones son muy importantes para que todo su personal adquiera más experiencia y poder contribuir así a engrandecer la unidad”. J. G.