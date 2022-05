Niegan haber matado a un varón para hacerse con la herencia de su madre

en ourense. Los dos hombres acusados de matar a otro varón, con quien entablaron una relación de amistad durante su paso por el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, para hacerse con la herencia recibida de su madre niegan ser autores del crimen y ofrecen versiones diferentes de lo acontecido durante la primera jornada del juicio, que arrancó este lunes en la Audiencia Provincial de Ourense. Los varones, que se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de 22 y 23 años de cárcel, respectivamente, por los delitos de asesinato y delito continuado de estafa, se sentaron en el banquillo por unos hechos que se remontan al fin de semana del 11 de agosto de 2018. Los dos declararon que no fueron los responsables de la muerte. “Yo de eso no sé nada”, esgrimieron. Es lo único en lo que concordaron porque en el resto sus versiones difieren. El primero de los acusados, el que indicó dónde se encontraba el cadáver, sí admitió que retiró el dinero con las tarjetas del fallecido, pero negó haber cometido “jamás ningún delito de sangre”. El segundo defendió que no sabía dónde estaba enterrado el fallecido porque “cuando no regresó a prisión pensé que se había escapado”. También difiere en cuanto a la retirada de dinero. e.p.