“No estamos en centros de menores por hacer algo”

Los centros de protección de la Xunta, y los del resto del Estado, acogen a menores de edad que necesitan, como su propio nombre indica, protección. En la sociedad todavía hay mucho desconocimiento sobre estos lugares. Y los prejuicios pueden hacer aún más difícil la vida de sus usuarios. Una de las confusiones más frecuentes es entre centros de protección y de reeducación, o de reforma. En los primeros residen niños, niñas y adolescentes cuyas familias no pueden, no saben o no quieren cuidarlos, hacerse cargo de ellos. En los de reforma están los que han cometido algún acto delictivo y llegan por orden de un juez.

“No estamos en los centros de protección por haber hecho algo nosotros”, aseguró ayer Monse García, una joven que vivió en una de esas residencias de la Xunta y que actualmente forma parte del programa Mentor que la entidad Igaxes desarrolla desde 1998. Ella tiene claro que los prejuicios pueden hacer mucho daño y por eso se prestó a ser una de las caras visibles de la campaña que Igaxes acaba de lanzar. Se les considera conflictivos por estar en un centro, menos estudiosos o trabajadores cuando no es así, y el motivo principal es el desconocimiento. Tienen un estigma.

Bajo el lema Non Nos Xulgues, la campaña está enfocada a acabar con el estigma que padece la juventud tutelada. En la presentación, además de Monse, participaron Carlos Rosón, director de la entidad, y Jacobo Rey, director xeral de Familia. Rey aseguró que en Galicia hay aproximadamente 2.000 menores tutelados, y otros 600 en guarda. De ellos, cada año 1.300 están en acogimiento familiar y otros 1.200 en centros de protección. Recordó que los jóvenes tutelados son “ciudadanos de pleno derecho, con derechos y obligaciones, y que se merecen las mismas oportunidades” que el resto, por lo que esta campaña puede ayudar a dárselas.

Rosón, por su parte, indicó que se les separa de su familia para protegerlos, por situación de riesgo y desamparo”, subrayando las grandes dificultades que se encuentran cuando van a entrar en la vida adulta. “Galicia tiene uno de los sistemas de transición a la vida adulta más avanzados, con el Mentor que permite el trabajo con ellos hasta los 21 años y excepcionalmente hasta los 25. Con redes de viviendas y de técnicos que ensayan su autonomía”. Y recordó que si la media de emancipación es de 29 años en España, los menores tutelados a los 19 tienen que tener un proyecto vital definido porque carecen de red familiar y social de apoyo.

En la web interactiva www.nonnosxulgues.gal, algunos de estos jóvenes narran sus propias experiencias y abren la puerta de su casa, comparten su realidad, para derumbar muros y prejuicios.