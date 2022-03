No se aislará a ningún positivo más allá de los hospitales y residencias

El próximo lunes supondrá un antes y un después en el sistema de medición y vigilancia de la pandemia y, en consecuencia, un antes y un después para toda la ciudadanía, que empezará a convivir con el covid como una enfermedad más, guardando precauciones en caso de estar infectado, pero no aislándose de manera total en el domicilio.

Y es que la nueva estrategia que pondrá en marcha la Consellería de Sanidade, siguiendo las indicaciones del Ministerio, primará el control de los casos vulnerables (mayores de sesenta, trasplantados, inmunodeprimidos y embarazadas) o que residan en ambientes vulnerables (residencias, hospitales, centros de diálisis, centros de día o prisiones). Para la población general, simplemente se dan una serie de recomendaciones.

Para comprender mejor el nuevo escenario, desde EL CORREO proponemos a continuación una lista de preguntas y respuestas que ayuden a la población a saber cómo actuar en cada momento.

- En caso de realizarme un autest en mi domicilio y dar positivo, ¿ya no tendré que comunicarlo ni aislarme?

Efectivamente, desde el lunes las personas con prueba diagnóstica positiva realizada fuera de centros hospitalarios solo serán considerados casos sospechosos, y no tendrán que quedarse en el domicilio, pudiendo realizar vida cotidiana habitual extremando las precauciones durante 10 días (teletrabajar, evitar aglomeraciones, evitar entrar en contacto con personas vulnerables... Y ya no se llamará tampoco a estos positivos para realizar una PCR de comprobación.

- No me he hecho la prueba, pero he estado en contacto con un positivo y tengo sintomatología compatible con el virus. ¿Debo llamar al médico para comunicarlo y que me hagan una prueba de confirmación?

No, en ningún caso. Si tienes sintomatología leve no se te realizará prueba de confirmación alguna, únicamente tendrás que mantener las precauciones durante 10 días, no teniendo tampoco que quedarte aislado. Eso sí, si tu estado de salud empeora, entonces acude al hospital, donde sí te realizarán laprueba correspondiente y, en caso de ser necesario, procederán a tu ingreso.

- Entonces, ¿a quién se le hará la prueba diagnóstica? Si mi padre, de setenta años, es positivo, ¿nadie velará por su salud? ¿Qué debe hacer?

En el caso de los mayores de 60 años sí se seguirá realizando una prueba de confirmación de autotest o de diagnóstico si tienen síntomas, pues se consideran personas vulnerables y Sanidade seguirá extremando la vigilancia sobre ellas, lo mismo que sobre inmunodeprimidos y trasplantados.

- Eso significa que mi padre, una vez dé positivo, ¿tendrá que aislarse en domicilio?

No. Al ser positivo estará controlado por los expertos de Salud Pública, pero no se le aislará, sino que tendrá que extremar las precauciones durante 10 días. Solo se procedería a su aislamiento en caso de que no viviese en un domicilio particular, sino en una residencia.

- De ese modo, ¿a qué casos positivos se les seguirá aislando a partir de ahora?

Únicamente a las personas que convivan con otras en ámbitos sanitarios y sociosanitarios, es decir, a los ingresados en hospitales o en residencias de mayores, o centros penitenciarios.

- Si soy contacto estrecho de un positivo, ¿tengo que mantenerme a la espera de la llamada de los rastreadores o realizarme un autotest?

Ninguna de las dos cosas. A los infectados confirmados ya no se les hace desde hace semanas la encuesta de caso, de manera que no se les pregunta por sus contactos. Y habiendo tenido relación con él pero estando bien o con síntomas leves, tampoco es necesario que realices el autotest porque realmente no tendrás que aislarte aunque arrojes un resultado positivo.