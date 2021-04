“No se puede cerrar la planta de Ence hasta que no haya otra pastera”

Santiago. Explorar otra ubicación para Ence en Galicia es posible, pero solo si hay fondos para el traslado, al tiempo que se mantiene la actividad en la ría de Pontevedra mientras tanto. “No se puede desconectar una fábrica antes de construir la siguiente”, dejó claro el presidente este jueves Feijóo. “Siempre está la posibilidad si encontramos lugar, y sobre todo si encontramos fondos, para trasladar esa pastera”, dijo en su comparecencia tras el Consello.

En la mesa de diálogo celebrada el miércoles, Ence mostró su voluntad de escuchar activamente alternativas de ubicación para garantizar los empleos, si bien la empresa avisó de que “no es posible ni por motivos técnicos ni económicos”. También defendió la legalidad de la concesión para permanecer en Lourizán hasta el 2073.

El titular de la Xunta advirtió de que “esa factoría no se puede cerrar dentro de 15 días, ni dentro de 15 meses ni cuando entre en vigor la ley de cambio climático”, porque de ella dependen “miles” de empleos. No obstante, admitió que la actual localización “no es la mejor”. “Si hay fondos e inversión privada, trabajaríamos con el resto de administraciones públicas para buscar un emplazamiento”, explica. “No vamos a regalar un traslado al 100% a una compañía porque eso no tiene cabida”, manifestó. Eso sí: “Cerrar Ence y después pensar qué hacemos, eso no”. “Primero mantenemos Ence y simultáneamente pensamos qué hacemos”, apostilla.

¿FONDOS EUROPEOS? Y es que Feijóo aprecia que “hay una oportunidad” en el ámbito de los fondos de transición energética para iniciativas forestales. Ve viable explorar esa vía “si la pastera está dispuesta a invertir” y “si los fondos europeos se pueden recabar para este fin”. Con todo, indica que “Ence no solicitó ni presentó un proyecto de traslado a fondos europeos”. “Si hubiera un proyecto de traslado, nosotros lo haríamos público”, dijo. “No presentó absolutamente nada”. De hecho, considera que Galicia “tiene capacidad para dos pasteras” al gestionar el 46% de la madera de España. “Ojalá pudiéramos buscar un emplazamiento dentro de unos años a Ence o a cualquier pastera que se quiera poner en Galicia”, opina. “Hay unos que dicen que Ence tiene que cerrar ya”, reprocha, pero “otros” como él abogan por que “Ence no puede cerrar mientras no haya otra pastera. “Y en este momento de crisis aún menos”. e.p.