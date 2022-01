Non, aínda non se foi a bruma

HAI POUCO INAUGUROUSE oficialmente a chegada do AVE a Galicia. Si, si, esta vez foi certo! Era tanta a ilusión que nos facía, que quizais por iso a ministra de “Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, Raquel Sánchez, viuse arriba durante a súa intervención tras a chegada do tren a Ourense, e deixounos esta perla no seu discurso: “A Galicia illada e brumosa que describía Valle-Inclán, hoxe por fin é historia”.

Escribo isto nunha tarde de principios de xaneiro na que me custa ver as árbores que están a escasamente un centenar de metros, así que constato que a néboa non se foi, polo menos non de todo. É máis, a que realmente queremos que se vaia dunha vez por todas é a que pecha frecuentemente a autovía do Cantábrico, a A-8, en particular o tramo que vai da Xesta a Mondoñedo. Diso está precisamente ocupándose ese ministerio. Vaia vostede a saber se o discurso que fixo a ministra estaba preparado para cando toque aí inaugurar o que sexa, e alguén o anticipou. Se así foi, desde logo será o único que se adiante nesta longa historia do tren de alta velocidade.

En canto ao noso suposto illamento, que dúbida cabe que o AVE mellora a nosa conexión con Madrid, e de aí, co mundo enteiro. Pero non sei se poderiamos dicir con rigor que antes da chegada do AVE estabamos máis illados que agora.

Se o que buscaba a citada frase era facer unha referencia ao noso atraso económico, xa crónico, tampouco creo que o AVE vaia a ser o ouro do Perú. É máis, con AVE ou sen el, Galicia ten moitas carencias e moitos deberes que facer. Estamos lonxe de converxer en renda per cápita, non xa co conxunto de Europa senón co resto de España. O Goberno galego di que o faremos antes dunha década. Espero que non sexa unha estimación en anos AVE-equivalentes, xa que iríamonos polo menos a mediados do século.

De todos xeitos, a bruma que máis me preocupa é esa formada por tantas galegas e galegos novos, moi ben formados e capaces, que se van buscando mellores proxectos profesionais nos que envorcar a súa valía. É un mito ou unha realidade esta fuga de talento?, preguntábase en 2020 un informe do Foro Económico de Galicia. A resposta foi clara e con números, que é como nos gusta responder aos científicos. Analizando a diáspora dos nosos titulados universitarios por motivos laborais, os autores estiman que o custo anual dos que nos deixan, pódese cuantificar en máis de 200 millóns de euros só no investido na súa formación universitaria. E non só levan os seus coñecementos máis aló da Canda, senón que tamén perdemos aos seus fillos (uns 1.500 nacementos ao ano) e as súas iniciativas empresariais (máis de 300 novas empresas, tamén anualmente).

Non, o AVE non nos sacará a bruma de enriba, pero polo menos que non sirva para escapar máis rápido.