Xa tiñas un 10 redondo en Bacharelato... Por que elixiches Maxisterio e non outra carreira?

Na miña mente tiña moitas opcións como facer o superior de música, turismo, socioloxía, educación social. Pero ao final tomei a decisión de estudar maxisterio porque sentín que podía aportar algo a esta sociedade. Considero que o sistema educativo precisa un cambio e poder ser partícipe del motívame a seguir loitando para poder mudar as cousas paseniño. Tamén me gustaría aproveitar para desmitificar o tópico da vocación. Como di unha das miñas miñas mellores amigas, tamén educadora, “a vocación é para os curas, o noso é a responsabilidade social”.

Y por que na USC?

O principal motivo polo que escollín a USC foi o sistema de residencias públicas. Teño un irmán mellizo que comezou ese mesmo ano tamén a universidade e grazas a iso puidemos estudar os dous á vez.

Que secreto mantén oculto a excelencia entre libros e clases?

É unha mestura de varios factores e tamén privilexios, motivación, boa saúde (tanto a mental como a física), tempo e non obsesionarse. Pero teño que dicir que non estou a favor do concepto de excelencia tal e como se interpreta no contexto educativo na actualidade. Temos que eliminar do sistema e do imaxinario popular as calificacións numéricas e, sobre todo, acabar dunha vez por todas coa idea de que a nosa valía como persoas reside nun número.

Como alumna brillante: Cal é o teu consello para aqueles mozos que peor afrontan os seus estudos?

Non é a súa culpa. A culpa é do sistema. Diríalles que analicen a situación para intentar atopar cal é realmente o problema; e que si o sistema vai na súa contra, que vaian elas en contra deste. Tamén que se cuestionen porqué están aí, se realmente é por decisión propia, por contentar á súa familia ou por cumprir as expectactivas impostas.

E como profesora: que fai falta cambiar do sistema educativo? Cales son as carencias?

Todo. Eu diría que precisamos rachar con todo o establecido e comezar de novo para que a inclusión, en tódolos ámbitos, fose o piar fundamental. A educación debe ser feminista, laica, antirracista, antiespecista, anticolonial e intercultural, e debe ter en conta tódalas necesidades, tanto educativas como persoais das persoas discentes. Ten que ser unha educación que valore a diversidade, porque é nela onde reside a verdadeira riqueza.

E as súas fortalezas que consideras máis determinantes? Cal é o corazón da nosa educación?

Se falamos de fortalezas, sen dúbida diría toda a xente que compón o sistema educativo, a súa boa vontade, dedicación e bo facer. Persoas que traballan rozando os límites para crear experiencias educativas enriquecedoras dentro do sistema.

Colexios, institutos, universidades... Distintos centros, pero dúas posibilidades: pública ou privada. Bo, tamén concertados. Cal consideras que constrúe mellor noso presente?

Eu sempre estiven, estou e estarei a favor da educación pública, considero que é a que mellor se adapta aos meus principios e a que máis se aproxima ao ideal de conseguir un futuro libre e xusto para todas.

Durante o último curso da carreira tiven a oportunidade e a sorte de facer as prácticas no centro de Ensino Galego Semente Compostela, unha iniciativa social sen ánimo de lucro e unha alternativa de educación popular que garante o dereito das crianzas a recibir unha educación de calidade na nosa lingua e a expresarse na mesma.

Que sentiches ao recibir o Premio Excelencia Académica de Galicia este mes? Pódese saber en que cho vas a gastar?

Moita ledicia. Pois sinceramente pagando o aluguer. Aquí en Irlanda están moi caros e todavía sigo esperando a que me chegue o número da seguridade social, así que mentres tanto serame de gran axuda.

E a pesar das poucas liberdades que nos permite a presente pandemia: Como o celebraches?

Vin as chamadas o venres ao saír do traballo así que, como que volveu abrir a hostelería dende que cheguei hai xa 4 meses, fun tomar unhas cervexas coas miñas compañeiras.

A tan falada fuga de cerebros parece real no teu caso. Por que decidiches irche fose?

Honestamente non foi unha decisión premeditada. Rematei a carreira en plena pandemia mundial, un erro administrativo impediume formalizar a matrícula no máster e non quería comezar a preparar as oposicións todavía , así que comecei a buscar outras alternativas, atopei unha oferta de traballo, fixen unha entrevista e aceptáronme.

Foi todo moi rápido, en cuestión de tres días a decisión estaba tomada. Realmente síntome afortunada por rematar a carreira e por poder comezar a traballar nalgo relacionado co ámbito educativo tan axiña.

¿Como o estás levando a actualmente? Que tal che trata Irlanda?

Pois ben, estou contenta coa decisión que tomei de virme para aquí, aínda que ás veces os comezos non son doados e menos nesta situación, que non axuda para nada.

Cheguei a mediados de agosto para facer a corentena e comezar a traballar en setembro. Agora estou traballando colexio. A miña intención é mellorar o meu inglés e tamén crecer tanto no eido persoal como no profesional, e niso estamos.

Enriquecemento cultural a parte... Ofrece actualmente o estranxeiro maiores beneficios para os mozos españois? Máis opcións?

No eido laboral penso que é moito máis doado atopar traballo fóra do estado español, hai moita máis oferta e mellor remunerada. Neste sentido, quero recomendar a toda a xente que teña en mente buscar unha oportunidade laboral no estranxeiro que se informe ben, hai moitas becas e axudas que podemos solicitar e por descoñecemento e desinformación moitas veces non sabemos nin da súa existencia.

Como naceu a túa oportunidade laboral? Algún programa?

Eu tiven a sorte de atopar “Tu primer trabajo EURES” xusto no momento preciso. O seu obxectivo é facilitar atopar un traballo, becas ou prácticas noutro país da UE, Noruega ou Islandia e, a parte de información e asesoramento, tes a posibilidade de recibir axuda económica.

O feito de poder contar coa axuda dunha profesional e ter a oportunidade de recibir unha atención totalmente personalizada fai que todo o proceso sexa moito máis doado, e iso sempre é de agradecer.

Que é o que planeas facer máis adiante? Máster, penetrarche no mundo laboral directamente, quizais outra carreira?

No no teño nada claro. A pandemia deume unha gran lección. Non podemos planificalo todo.

Ás veces, ben sexa por presión social ou por tradición, temos a idea de que unha vez rematamos a educación secundaria obrigatoria temos que facer o bacharelato, logo ir á universidade, facer un máster, se cadra un doutorado e no caso de ciencias da educación, preparar unhas oposicións. E para nada, hai moitas outras alternativas, e saírse do rego tamén está ben.

É a mocidade o futuro? Que mensaxe faríaslle chegar á sociedade para facerllo saber?

Como mestra, creo que temos que rachar coa idea errónea de que as crianzas e a mocidade somos o futuro. Non somos as cidadás de mañá, somos as cidadás de hoxe e o futuro constrúese no presente.

Daí a importancia de educar infancias e persoas empoderadas, activas, conscientes e críticas, con capacidade para pensar e expresar. Só desta maneira podemos garantir un futuro libre e xusto.