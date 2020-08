“Non nos informan nada”, quéixase o alumnado das universidades galegas

Tal como prevía o Plan para la transición hacia una nueva normalidad, unha vez superadas as catro fases da desescalada rematarían as restriccións, pero manteríase unha vixilancia epidemiolóxica, unha capacidade reforzada do sistema sanitario e a autoprotección da cidadanía.

O plan permite a apertura das universidades e, a pesares de que o rumbo do curso na educación superior estará condicionado pola situación sanitaria, cómpre establecer uns principios básicos para arrincar axiña o curso.

Dende as tres universidades galegas achegan actuacións en base a 3 escenarios: un primeiro que se asimila a unha normalidade adaptada, con medidas de autoprotección, ou coa imposición de restriccións para determinados eventos; un segundo con medidas como a distancia de seguridade obrigatoria ou o uso imperativo de máscara, desinfección de lugares forzada, restriccións no uso de espazos, etc; e un terceiro no que se pecharían as instalacións. A natureza presencial ou virtual da docencia dependerá dos distintos escenarios: o 1 sería de carácter totalmente presencial, o 2 semipresencial, e o 3 totalmente telemático. Devanditos cambios produciríanse en función do avance epidemiolóxico.

Os universitarios e universitarias consideran que implantar medidas nas universidades é bastante sinxelo, pois é máis fácil que un rapaz de 18 anos cumpla as medidas. Ademais, segundo finca Gabriela Rodríguez, alumna da USC: “A maioría queremos clases presenciais, polo que seguiríamos todas as normas de seguridade para poder telas”. Así, non entenden a desinformación que sofren.

Non recibiron correos sobre como se voltará ás aulas e denuncian que a incerteza de que presenten tres escenarios para o transcurso do ano académico e non dicten con seguridade se haberá (sexan moitas ou poucas) clases presenciais, deriva en graves problemas para eles, como exemplifica Iria Mugico, estudante da Universidade de Vigo: “Eu, que estudo fóra, necesito saber se terei aulas presenciais ou non para aforrar os cartos do aluguer dun piso ou dos viaxes que teño que facer ata alí”.

Ademais, achega Gabriela que “parece que os universitarios só estamos para ir de festa e para contaxiar aos demais, e non: queremos ir ás clases”.

“Non sabemos nada”, confesa Iria, “nin cantos alumnos haberá por clase nin se estas durarán moito, porque non se atura igual unha máscara en moitas horas, e menos persoas con asma, por exemplo”.

O único que coñecen, aínda que tarde e non por medios oficiais, son os 3 escenarios anteriormente presentados. Consideran que “é unha das poucas cousas que fixeron medianamente ben” nesta “xestión pésima” que levan realizando dende marzo; porque a situación epidemiolóxica varía e débense preparar alternativas para axustarse ás necesidades do virus.

Aínda así, coinciden en que o primeiro escenario non é totalmente fiable e menos tendo en conta que aumentan cada vez máis os casos na nosa comunidade, polo que consideran que o 21 de setembro deberían comezar no escenario 2. “Non se debe escoller nin a situación que pon máis en risco á poboación (a 1) nin a máis perxudicial educativamente falando para os rapaces e rapazas (a 3), senón que se debe manter a opción do escenario 2, por ser a máis prudente”, asegura a estudante da USC. Aínda así, cren que esta alternativa funcionaría de facerse ben e de evitarse aglomeracións e contactos interpersoais innecesarios, como as saídas de alumnado das diferentes facultades.

Evidentemente, cren que, se estando na segunda disxuntiva, a situación mellora notablemente, pode sopesarse pasar ao escenario 1, e tamén se ateñen á posibilidade de que, derivado dunha evolución negativa co virus, se teña que optar pola alternativa 3.

Destacar que dende o Sindicato de Estudantes, convocan unha folga para os días 16, 17 e 18 de setembro, debido á ausencia dun plan efectivo que garanta o dereito á educación pública presencial, de calidade e segura.

Así, denuncian que dende o goberno non se queren aumentar presupostos para a educación pública, o que alimenta a degradación desta ensinanza empeorando as condicións en que os profesores dan clases e orixina tamén un fracaso escolar maior entre estudantes de familias traballadoras.