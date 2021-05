Nós: o galego no mundo dixital

A lingua galega representa, mellor que ningunha outra cousa, o que significa ser e sentirse galega ou galego. É o máis prezado sinal de identidade que temos. Pero o valor dunha lingua non é só nin sobre todo o seu pasado. Ese é, en todo caso, o seu valor histórico. As linguas non son obras de arte nin recordos que expoñer en marcos, peañas ou vitrinas. O seu valor é o uso, e só o seu uso continuo e creativo dá lugar á súa renovación e á súa pervivencia. Mais hoxe o uso e o valor das linguas non se reduce a que estean presentes nos libros e nas nosas conversas. Se non están no mundo dixital, se non as falan e escriben as máquinas, perden presenza e valor, quizais irremediablemente.

Por iso, se queremos que o galego non se apague, non será suficiente, pero si imprescindible, que tamén teña luz na sociedade e na economía dixital e da Intelixencia Artificial (IA). Se queremos que as novas xeracións falen galego, é necesario que tamén o poidan facer con e a través das máquinas.

Para iso foi creado o proxecto Nós, presentado recentemente polo presidente da Xunta de Galicia e o reitor da Universidade de Santiago de Compostela. Un proxecto único, de país, dirixido á xeración de recursos dixitais e lingüísticos que facilitarán, a través da Intelixencia Artificial e das tecnoloxías da linguaxe natural e da fala, a construción de servizos e produtos intelixentes capaces de comunicarse en galego e de utilizalo para os máis variados propósitos: asistentes conversacionais; sistemas de consulta; xeración de textos; transcrición de voz a texto; clasificación de textos e elaboración de resumos; tradución automática; avaliación automática de contidos textuais; navegación no infinito océano das redes; ou clasificación, anotación e resumo, en só uns segundos, de máis textos que os que poderiamos ler na nosa vida enteira.

Nós é un proxecto que atraerá e formará máis de medio cento de especialistas nos máis variados ámbitos das tecnoloxías lingüísticas e da IA e que implicará outro medio milleiro de persoas; creará relacións e fortalecerá as existentes cos proxectos máis relevantes e os mellores especialistas nas tecnoloxías da linguaxe e a IA, en particular ao redor do español e do portugués; e contribuirá a crear un ecosistema empresarial e de I+D+i en ámbitos dun gran potencial económico e de creación de emprego. Teñamos presente que o procesamento das linguas naturais tivo un impacto económico no mundo superior aos 10.000 millóns de dólares, só no ano pasado. As estimacións para 2025 son que esta cifra se multiplicará por catro.

Pero, por riba da oportunidade de crear riqueza e emprego, temos a obrigación de proxectar o galego nas tecnoloxías pensando sobre todo nas persoas. En todas elas: nos nosos maiores, que en moitos casos vense impotentes por non poder interactuar na súa propia lingua cos dispositivos dos que cada vez dependen máis; nas persoas mozas, esas que dicimos que son “nativas dixitais”, e que, como tales, ignoran en boa medida o que non len, non oen, non aprenden e non usan no mundo dixital; en quen non pode ler, oír ou falar sen a axuda das máquinas; ou nas persoas que queren entenderse con quen non fala a súa mesma lingua ou queren entender o que se dixo ou foi escrito noutras distintas da súa.

Temos a oportunidade, pero tamén o deber, de situar o galego na sociedade e na economía da Intelixencia Artificial. É un reto que o goberno galego soubo ver e apoiar, e que entre todos saberemos desenvolver e valorizar.