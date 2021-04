Novo curso de especialización en Xestión Comunitaria para ONG

sen ánimo de lucro. A Fundación Galicia Europa (FGE) abreu este venres o prazo de inscrición para a nova edición do curso de especialización en Financiamento Comunitario TecEuropa. Esta 12ª edición, moderada pola directora da oficina da FGE en Bruxelas, Ana Ramos, celebrarase de xeito virtual entre o 20 e o 30 deste mes de abril e estará destinada a entidades públicas e privadas galegas sen ánimo de lucro.

Ao longo de cinco xornadas, os asistentes poderán profundar, da man de especialistas e de representantes comunitarios, en todos os aspectos relativos ao novo Marco Financeiro Plurianual 2021-2027 e ao novo instrumento temporal de recuperación, o Next Generation UE, con especial fincapé nas transicións ecolóxica e dixital e en programas europeos como pode ser o Horizonte Europa.,indica a Xunta nunha nota de prensa

Tras a alta demanda percibida na edición do anao pasado, pese a pandemia, e tras escoitar as suxestións dos asistentes, o padroado da FGE e o seu director, Jesús Gamallo, acordaron na súa última reunión do ano 2020 a celebración de novas edicións de TecEuropa neste ano, no marco do compromiso da entidade coa captación de financiamento comunitario para as entidades. A primeira das 5 novas edicións acordadas tivo lugar o pasado mes de marzo e estivo dedicada á formación de profesionais de entidades locais públicas.

Nas dez edicións celebradas deste curso formáronse 350 profesionais crenado unha rede galega de especialistas na materia e convertendo o TecEuropa no curso galego de referencia na materia do finaciamento comunitario. ecg