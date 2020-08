Nueva campaña para donar sangre de ADOS tras bajar sus reservas

Ya sea en un hospital o en las múltiples unidades móviles habilitadas cada día en las ciudades gallegas, este verano no hay excusa para donar sangre. Y menos aún cuando la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) lo necesita, tras haber anunciado que las reservas de los grupos 0 negativo y A positivo presentan niveles bajos.

La demanda de estos stocks se debe principalmente al carácter festivo propio del estío, que trae consigo numerosos desplazamientos y por lo tanto más accidentes de tráfico. Esta situación evidencia la necesidad de reunir todos los recursos suficientes para que puedan realizar correctamente su labor asistencial.

Ante el detrimento de las donaciones y la necesidad de obtener más sangre, ADOS confía nuevamente en la sociedad, invitando a “todas las gallegas y gallegos a continuar enseñando en ese período vacacional su carácter más solidario”, con el objetivo de incrementar estas reservas, mediante la campaña Verán 2020, durante este agosto.

“Esperamos que en esta ocasión sea así y solicitamos a la gente que evite aglomeraciones para prevenir la covid, llamándonos antes para pedir cita”, señala Carlos Areal, jefe del Área de Sangre de esta agencia.

En este sentido, los centros médicos de Galicia suelen precisar aproximadamente 10.000 unidades al mes, una cifra que durante las verano es difícil conseguir debido a la deslocalización de los donantes.

El pasado año, ADOS contabilizó un total de 46.310 donaciones en toda la comunidad, realizadas principalmente en la Vigo (11.741), A Coruña (10.205) y Santiago (9.462), aunque fue la capital gallega donde mayor proporción hubo con relación a sus habitantes (97 de cada mil).

Atrás se quedaron las ciudades de Ourense (4.410), Pontevedra (3.911), Ferrol (3.452) y Lugo (3.129), que ocuparon las últimas posiciones.

Con relación a los criterios que se llevan a cabo a la hora de permitir realizar este acto voluntario, Areal asegura que tienen “un sistema de calidad que garantiza la seguridad de la donación en el receptor”.

Una vez que extraen la muestra proceden a realizar el fraccionamiento, varios procesos de inactivación de los componentes sanguíneos y un análisis, siguiendo los parámetros que exige la ley para asegurarse de que esté en óptimas condiciones. Aquella que no cumple los requisitos de calidad lamentablemente se acaba desechando.

“Hay un 10% de la población que rechazamos por motivos de salud o de viajes a zonas endémicas ”, manifiesta, explicando que en estos casos “se limita la donación en un período que va desde los 14 días hasta los cuatro meses, en función del espacio que hayan visitado”.

Además de estas causas, también aumentaron mucho en los últimos años los descartes por piercings, tatuajes y acupuntura, aunque el principal fundamento de exclusión normalmente suele ser por falta de hemoglobina. “Nosotros somos muy exigentes y pedimos 0,5 gramos más del nivel en hombres y mujeres, para que la donación no repercuta tanto en el estado general del individuo”, concluye Carlos Areal.

Cualquier persona que desee donar podrá hacerlo –siempre que sea mayor de 18 años, pese más de 50 kilos y no padezca enfermedades transmisibles por la sangre– en los siete hospitales habilitados en Galicia: los universitarios de Santiago, A Coruña y Ourense; el Arquitecto Macide, en Ferrol; el Lucus Augusti, en Lugo; el Nicolás Peña, de Vigo, y el Provincial de Pontevedra.

Además de estas localizaciones, ADOS está desplazando hasta diez unidades móviles cada día, que recorren diferentes partes de la geografía gallega con el objetivo de ofrecer las máximas facilidades para que cualquier persona pueda donar.

En una de ellas se encuentra Iván Fernández, un recién estrenado médico al que ofrecieron el mes pasado la posibilidad de trabajar, tras haber certificado que había aprobado con plaza los exámenes de MIR.

Junto al exhaustivo control para garantizar la seguridad del paciente que recibe la donación, en estos espacios también se realizan una serie de preguntas relacionadas con el estado de salud de los voluntarios, con preguntas en las que se contempla desde las operaciones quirúrgicas a las que se han sometido recientemente hasta sus relaciones sexuales. “Hacemos este cuestionario siempre confiando en que la gente no nos mienta, para poder decidir qué pacientes pueden donar y cuáles no, aunque luego se haga un estudio de la sangre”, explica Iván Fernández, señalando que “ahora con el tema de la covid no puede haber aglomeraciones en el autobús” y suelen atender “a una media de entre 25 y 30 citados cada día”.

Dispositivos móviles como en el que se encuentra este médico ruedan diariamente por diferentes plazas y calles gallegas. Aquellas personas que deseen obtener más información sobre su itinerario o tengan alguna otra cuestión pueden ponerse en contacto, a través del 900 100 828, con ADOS, que señala que “donar es un acto sencillo que permite a muchas personas solucionar un problema de salud o salvarle la vida”.