Nueva jornada trágica al morir un motorista y una joven atropellada

Una chica de 19 años de edad perdió la vida tras ser atropellada en el lugar de Marzán, en el municipio coruñés de Mugardos, en torno a las 2,45 horas de la madrugada del sábado. Se trata de la segunda víctima de un atropello mortal en Galicia en las últimas horas, tras el mismo tipo de accidente registrado a última hora del viernes en Vilariño de Conso (Ourense).

Recoge EuropaPress que un particular dio la voz de alarma al 112 del atropello en Mugardos y desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron al 061, al GES de Mugardos y a la Guardia Civil de Tráfico y también se dio aviso a los Bomberos de Ferrol. No obstante, cuando los servicios de emergencia llegaron al punto no pudieron más que dar cuenta de la gravedad de la mujer atropellada y, poco después, confirmaron su fallecimiento. El 112 Galicia solicitó además la actuación de los servicios de mantenimiento de carreteras para restablecer las condiciones de seguridad de la vía.

Previamente, minutos después de las 20,00 horas del viernes, un hombre de avanzada edad fue atropellado en el municipio ourensano de Vilariño de Conso. También fue un particular quien alertó al 112 Galicia de que se había producido el siniestro en A Faceira, zona del referido municipio ourensano.

En esta primera comunicación, el particular advertía de que la persona que había sufrido el atropello estaba en estado grave, por lo que, el 112 dio aviso a los servicios sanitarios, que desplazaron hasta el punto al helicóptero medicalizado con base en Ourense. También se solicitó la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, del GES de A Gudiña y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilariño de Conso. Finalmente, los esfuerzos del personal sanitario no consiguieron salvarle la vida.

También fallecía en la mañana de este sábado un motorista en el ayuntamiento de Carral, en A Coruña, tras colisionar contra una furgoneta en el punto kilométrico 16 de la carretera N-550.

Informó el 112 Galicia que pasadas las 11,30 horas de la mañana recibía el contacto de un particular que informaba de esta colisión, señalando que tanto la persona que iba en la furgoneta como el motorista estaban heridos de consideración. El CIAE-112 Galicia dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Arteixo y a Protección Civil de Carral.

Ya en el lugar de los hechos, los servicios sanitarios no pudieron más que confirmar el fallecimiento del motorista. Además, los bomberos tuvieron que excarcelar a la conductora de la furgoneta que, tras ser liberada, fue trasladada al centro hospitalario de referencia.

Más fortuna tuvo otro motorista que resultó herido también en la mañana del sábado en Moaña (Pontevedra) tras salirse de la carretera a la altura de Broullón. El 112 fue informado a las 11,45 horas y dio aviso a los Bomberos de O Morrazo, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Protección Civil del concello.

Finalmente, el personal sanitario confirmó que el herido fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Noche movida. El conductor de una ambulancia resultó herido la madrugada del sábado, al filo de las 0,30 horas, en el centro de Ourense tras colisionar contra un camión de la basura, tras saltarse un semáforo.

Sobre las 05,30 horas, tres chicas de alrededor de 20 años de edad tuvieron que ser evacuadas al Hospital de O Salnés tras volcar en la carretera PO-300, a la altura de la parroquia cambadesa de Oubiña, el vehículo en el que viajaban, informó el 112.