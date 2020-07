Nueva protesta de los docentes ante la Xunta

CONFINAMIENTO. El profesorado gallego, convocado por los sindicatos presentes en la mesa sectorial –CIG, CCOO, ANPE y UGT–, rodeó ayer el edificio de la Xunta con una cadena humana para confinar simbólicamente y protestar contra el protocolo de la Consellería de Educación para el próximo curso escolar con motivo del covid-19 que además es “incoherente” con otras normas autonómicas. Centenares de docentes rodearon el edificio de San Caetano y posteriormente leyeron a las puertas de la Consellería un manifiesto que pretendían entregar en el registro de la Xunta, aunque no pudieron porque es necesario contar con cita previa. Los participantes en la movilización criticaron el documento por considerar que no garantiza la salud ni del profesorado ni del alumnado y realizaron también una sonora cacerolada acompañada del cántico “Carmen Pomar, lo primero es negociar”. La principal demanda es aumentar el profesorado para disminuir la ratio de alumno por aula. Según el responsable de CIG Ensino, Suso Bermello, el profesorado recibió con “estupor” la recomendación publicada en el DOG en la que la Xunta recomienda no celebrar reuniones privadas de más de 25 personas mientras en las aulas prevé que en infantil y primaria se concentren “26 personas (25 niños y 1 profesor) y en la ESO y en el Bachillerato alrededor de 30”. ECG