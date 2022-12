Nueva sesión del juicio del Alvia con dos declaraciones de marcado perfil técnico

El juicio por el accidente del tren Alvia fue retomado en la jornada de ayer con dos comparecencias de marcado perfil técnico. Así, procedieron a declarar en la Cidade da Cultura Patricia Cabezudo, trabajadora de la jefatura de certificaciones de la subdirección de sistemas de control, mando y señalización de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif en la época de la puesta en servicio de la línea y Ralf Shäfer, subdirector de sistemas de control, mando y señalización. Asimismo, estaba prevista también que la sesión se iniciase con la declaración de Carolina de la Roza, trabajadora de la dirección adjunta de programación de instalaciones de la Dirección General de Operaciones e Ingeniería de Adif, pero, finalmente, se ha renunciado a la presencia de esta testigo.

Patricia cabezudo. Compareciendo en calidad de testigo-perito a propuesta de la Abogacía del Estado, Cabezudo participó en reuniones de seguimiento de los trabajos previos a la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago. En su declaración, esta negó que la Dirección de Seguridad en la Circulación, por sí misma, pudiese garantizar la seguridad. “Al final, todo va por capas”, alegó esta. Preguntada esta por la abogada del Estado acerca de si “la seguridad es algo que se pueda garantizar con un único departamento, en el momento anterior a la puesta en servicio”, la trabajadora de Adif declaró que “no” y que, además, “sería una irresponsabilidad total pensar que algo se ha construido y que al final aparece alguien que es capaz de poner en duda el diseño”. En esta línea, reiteró que que le parecería “francamente irresponsable que después aparece alguien capaz de decir que todo está bien hecho”, ya que “al final todo va por capas” y “la normativa siempre tiene un enfoque de gestión de riesgos”.

En lo que respecta al exceso de velocidad, Cabezudo afirmó que “es conocido en el sector”, aunque argumentó que se dispusieron medidas “aunque no sean explícitas”, así como que los análisis de riesgos no son como “una bola de cristal” que sirva para “ver el futuro”. “Cuando no hay nada diferente a otra línea, nada que se salga de lo común, nadie que levante la mano... (el riesgo) no se considera previsible”, añadió.

De igual forma, Cabezudo declaró que que para la línea entre Ourense y Santiago existen tres dossieres de seguridad y que no hay informe de seguridad del evaluador independiente (Ineco) para la última parte, la que comprende la curva de A Grandeira. Así, aseguró que este enclavamiento no necesitaba ese informe independiente ya que “nunca se dejó de circular por la estación de Santiago” y “siguió siendo un enclavamiento existente y de red convencional”. “Caería dentro de la parte del decálogo y se le añadió un informe de seguridad”, afirmó.

Ralf Shäfer. Como su antecesora en las comparecencias en el juicio, Shäfer también participó en reuniones de seguimiento de los trabajos previos a la puesta en servicio de la mencionada línea Ourense-Santiago.

Al igual que la propia Cabezudo, este señaló que el enclavamiento de Santiago “no se da de baja, los trenes siguen circulando” y “es de red convencional”. “En este contexto lo que aplica no es un ISA (el informe del evaluador independiente, Ineco), sino un decálogo”, afirmó este. “Ahí empieza la discrepancia y en las reuniones que continúan lo que hacemos en Seguridad es pedir más información. Pedimos el plan de puesta en servicio y trasladamos exigencias a la UTE”, expuso.

El propio Shäfer, que era en concreto el jefe de gabinete de certificación del departamento de Cortabitarte, fue interrogado sobre lo que hacía el director de Seguridad procesado. “En este caso, yo voy recibiendo toda la información, veo cómo va progresando el proyecto y voy informando al señor Cortabitarte. Sí que le informo. Tenemos reuniones mensuales para repasar todos los proyectos, entre ellos Ourense-Santiago y le voy informando. En el caso de que hubiera algo excepcional, algo que hubiera puesto en peligro la puesta en servicio...”, señaló este.

“¿Usted le informa de que en un primer momento tienen dudas? ¿De que se plantea tener ISA (el informe del evaluador independiente, Ineco)? ¿O le dan la solución, sin el problema previo?”, cuestionó la representante de la Fiscalía, respondiendo este que “en este caso concreto, si era necesario o no el ISA, es una cosa que se resuelve a nivel de mi jefatura, no le traslado en ningún momento a Andrés Cortabitarte ese problema”.

Ante uno de los letrados que ejercen la defensa del maquinista Francisco Garzón, el otro procesado en el juicio, este testigo-perito ha defendido la actuación en Angrois, señalando, preguntado acerca de la curva de A Grandeira, que “no se considera una limitación permanente de velocidad, no necesariamente”,

acusados. Dos personas están procesadas en el juicio : el maquinista, que empezó a frenar tarde tras atender a una llamada del interventor al teléfono corporativo; y el ex director de seguridad de Adif, al que se le atribuye la responsabilidad del análisis de riesgos de la línea. Ambos están acusados de 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave.