Nuevo derrumbe en el viaducto caído de la A-6

varios concelleiros de municipios de la zona de Pedrafita manifestaron en la red social Twitter su sorpresa e indignación por el derrumbe de otro vano en el viaducto de la A-6 cerrado por una caída anterior. “Concelleir@s da comarca estamos en Pedrafita e xusto agora acaba de caer outro vano do viaducto. O BNG imos presentar unha moción no pleno da Deputación para instar ao Estado o rápido arranxo”, indica Rubén Arroxo. La diputada del Bloque Olalla Rodil escribe en su cuenta @orodil: “Mimá, caeu outro pedazo do viaduto da A6. Que escándalo, que vergonza e aínda non se dignou ninguén do goberno español a presentarse alí para dar unha mínima explicación. É indignante!“.

Representantes institucionales del BNG de los distintos ayuntamientos afectados por el desplome del viaducto de la A-6 han exigido a las instituciones una solución “urgente y rigurosa” para el viaducto de la A-6, informa Europa Press. En una visita a la zona, la portavoz del BNG en la Diputación de Lugo, Maite Ferreiro, ha declarado que, de cara al próximo pleno, han presentado una moción en la que piden al Gobierno del Estado una solución urgente y rigurosa para el tramo afectado, al mismo tiempo que solicitan que actúen el trazado alternativo para garantizar la seguridad viaria.

La propuesta del BNG en la Diputación de Lugo se una a las distintas propuestas realizadas por la organización nacionalista en las distintas administraciones, donde también se reclama, por parte del Gobierno del Estado, una investigación transparente e independiente que permita conocer las causas del siniestro y dirimir responsabilidades. “La A-6 es una infraestructura clave para Galicia que está siendo tratada como un asunto menor por parte del Gobierno del Estado”, ha afirmado Maite Ferreiro, que ha añadido que “se esto ocurriese en otras zonas”, ya habría plazos de recuperación de la infraestructura.

Entre las distintas propuestas del BNG se incluye una auditoría de la totalidad de la A-6, para lo que se solicitó ya en el Congreso la comparecencia de la Ministra de Transportes. “Vemos necesario conocer las causas de este derrumbe y conocer el estado general de todo el trazado de la A-6 para garantizar a los cientos de personas que día a día circulan por esta infraestructura que todo el recorrido es seguro”, ha indicado.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO. El delegado del Gobierno, José Miñones, ante las presiones sociales para poder contar de nuevo con la infraestructura, ha trasladado que se trabaja en dos frentes para la apertura del viaducto de la A-6 que se desplomó la semana pasada y ha deseado que se abra “cuanto antes”, priorizando la seguridad, aunque ha avanzado que el proceso “no se acelerará por motivos políticos” porque “es un tema de rigor e importante”. “Estamos actuando en varios frentes”, ha dicho Miñones a preguntas de los medios en un acto en Ourense, para desglosar que, por una parte, están los estudios de análisis de lo sucedido y además la extensión de esos estudios a otro viaducto que se cerró el tráfico para conocer si también se encuentra afectado, además, paralelamente, trabajan con el Ayuntamiento de Pedrafita en las medidas de seguridad de ese desvío a través de la Nacional.

Miñones ha hecho saber que este miércoles se encontraban en el Ayuntamiento el regidor municipal y la subdelegada del Gobierno en Lugo para “conocer cuáles son las demandas en las que se puede actuar”. Entre las peticiones ha citado el control de tráfico, la reducción de la velocidad y meter separadores para los viandantes, “sobre todo en el acceso a la piscina”.”Estamos metiendo de forma extraordinaria todas las medidas”, ha asegurado. Asimismo, ha relatado que trabajan en el asfaltado de la Nacional haciendo adecuaciones. Con todo, ha dicho que en el momento en que los técnicos del ministerio, así como aquellos informes externos que se han pedido y la planificación en la que se está trabajando “tengan una fecha” de reapertura “será pública”.

“RIGOR”. “El objetivo es la prudencia, hacer el trabajo bien, priorizar la seguridad”, ha proclamado el delegado manifestando que es un proceso que “no se va a acelerar por motivos políticos porque el tema es suficientemente importante y de rigor como para hacer el trabajo bien”.

Así ha dicho que hay profesionales en el Ministerio para hacerlo correctamente y, por lo tanto, “todos queremos que cuanto antes se habrá ese viaducto” para restablecer el tráfico bidireccional. “Estamos trabajando y esperamos que en los próximos días tengamos la planificación sobre las medidas a llevar a cabo”, ha concluido.