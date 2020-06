Nuevo puente de hierro para Monforte, al estilo del que se cayó en 1952

IFRAESTRUCTURA. José Tomé Roca, alcalde de Monforte, presentó ayer el esperado modelo del Puente Nuevo de la ciudad, que se levantará sobre el río Cabe en el paseo del Malecón. También dió cuenta del concurso para la redacción del proyecto del mismo. En la convocatoria, todas aquellas personas interesadas en presentar sus ideas para este proyecto, tendrán de plazo hasta el 16 de este mes, a las 14 horas. La condición indispensable para concurrir es que, según señaló el regidor, “o deseño da Ponte Nova ten que ser semellante á antiga de ferro de principios de século XX.”.

El mandatario socialista apunto que esta dotación urbana fue una promesa en su programa, que quiere ver cunplida en este mandato. “Recuperar a nosa historia contribúe ó sentimento de orgullo dos monfortinos, recuperando infraestruturas emblemáticas do pasado e ó mesmo tempo melloramos as comunicacións interiores da cidade, facilitando as comunicacións entre veciños e tamén entre as distintas

zonas de Monforte”, subrayó Tomé Roca. Explicó que, en el momento en que este nuevo puente sea una realidad, el llamado Puente Viejo se hará peatonal “para conservar o monumento, para disfrute da xente e para

contemplar placidamente a paisaxe do río”, dijo. a.arnáiz