O apoio do profesorado foi clave para a vitoria de Antonio López

Este mércores celebráronse unhas atípicas eleccións na Universidade de Santiago para elixir ao seu reitor para os próximos catro anos que, finalmente e tal como se agardaba, será Antonio López.

No seu triunfo foi clave o apoio que recibiu por parte do profesorado doutor con vinculación permanente. con un total de 706 votos. Ademais, o reitor recibiu 265 votos do sector de restantes categorías de persoal docente e investigador (PDI), 364 do alumnadao matriculado en grao, mestrado e doutorado e 271 do persoal de administración e servizos (PAS). En total, Lopez obtivo 1.636 votos a favor.

O peso do alumnado no censo da comunidade universitaria fixo que fora máis alto o número de votos en branco. Houbo 2.211, dos que 329 corresponderon ao profesorado; 106 ao persoal docente e investigador; 1.091 ao alumnado e 685 de PAS.

En canto ao grado de participación, que preocupaba ao reitor ao haber só unha candidatura, a porcentaxe media situouse no 14,05 % dun censo composto por 27.379 persoas. O alumnado apenas decidiu implicarse no proceso electoral xa que só o 6,36 por cento proporcionou o seu voto. Tamén foi baixa a implicación por parte do persoal docente e investigador xa que só o 34, 1 % deu o seu voto telemático. Pola contra, a porcentaxe de participación aumentou ata o 60,16 % no caso do PAS e subiu ata o 77,47 % no profesorado.

Así, o profesorado foi o que máis se implicou na votación a reitor e, tamén, o que lle dou máis votos.

dun 95% de participación do profesorado en Políticas ao 1,59 % do alumnado en ADE Dentro do sector I, superouse en todas as circunscricións o 50 % de participación, sendo a menor porcentaxe o 54,71 % da Facultade de Bioloxía. Pola contra, onde máis profesorado decidiu dar o seu voto telemático foi na Facultade de Ciencias cun 95,45 %, seguida moi de preto por Políticas, cun 94,47 por cento. En 11 circunscricións das 24 que conforman o sector superouse o 90 %.

Xa no referente á implicación na votación do sector de restantes categorías de persoal docente e investigador (PDI), foi en Ciencias da Saúde onde menos papeletas se contabilizaron: só participou o 17,2 % do censo. A porcentaxe elevouse ata o 29,05 % en Ciencias Experimentais, en Humanidades foi do 41,27 %, en Ciencias Sociais do 49,20 % e en Ensinanzas Técnicas subiu ao 60,61%.

No sector III, correspondente ao alumnado de grao, máster e doutoramento, a taxa de participación foi moi baixa. Ao respecto, tras coñecer á última hora do mércores os resultados, Antonio López asegurou que tratarán de conseguir que o estudantado se implique máis na toma de decisións, xa que as que saen dos órganos do goberno son do seu interese.

O alumnado de Óptica e Optometría foi o máis implicado, xa que un 28, 51 % decidiu dar o seu voto. Tamén foi destacada a participación dos alumnos e alumnas de Políticas e Ciencias Sociais, cun 20,65 %. Pola contra, a aportación do alumnado de Administración e Dirección de Empresas foi prácticamente nula, tan só dun 1,59 %. Non se superou o 5 % en 10 das 25 circunscripcións. Algunhas delas foron a Escola Politécnica Superior de Enxeñaría (2,09 %), en Bioloxía (4,68 %), Ciencias da Educación (3,64 %), Ciencias Económicas e Empresariais (3,15 %).

Por último, o 74,50 % do persoal de administración e servizos do Campus de Lugo decidiu aportar o seu voto, mentras que no Campus de Santiago esta cifra descendeu ata o 57,47 %.

Esta redución a nivel xeral da participación non preocupa en exceso a Antonio López. O reitor reflexou que a pesar diso o número de votos ponderados foi practicamente idéntico ao de fai catro anos, cando conseguiu relevar no cargo a Juan Viaño.