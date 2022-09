O Bloque propón unha lei galega do viño e reclama contratos homologados cun prezo mínimo para a uva

Pueblo. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, trasladouse este martes á adega Pazo Baión, en Vilanova de Arousa (Pontevedra), para coñecer en plena época da vendima a produción e a situación do sector. Na súa visita, entre outras cuestións, propuxo unha lei galega do viño e fixar un prezo mínimo para a uva, así como garantir o pago en man aos produtores a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Explicou a aposta do BNG por unha lei do viño “ambiciosa” e que forme parte dunha política de apoio ao medio rural. Durante a visita, defendeu que se aborden cuestións como a ampliación da superficie de cultivo vitícola ou como fomentar a substitución xeracional no sector. Tamén defendeu que se establezan mecanismos directos e “constantes” de interlocución co sector e, como exemplo, apostou por unha mesa do viño en cada unha das denominacións de orixe coa participación de produtores, cooperativas e adegas. Así mesmo, o BNG reclama contratos homologados con prezos mínimos para a uva, dando estabilidade ao sector tanto na parte de produción como na de comercialización, xunto con garantir o pago en man da uva a través do Igape, con “un sistema específico de financiamento”. A líder nacionalista tamén recalcou a necesidade de “seguir apostando pola innovación e a investigación” para continuar na senda da calidade dos viños galegos, que son “cada vez máis valorados a nivel internacional”. Proba diso, lembrou que as exportacións roldan o 35 por cento da produción. Así mesmo, Pontón apostou por fórmulas que permitan aumentar o tamaño das explotacións, xa que o sistema actual “penaliza” ao sector galego. Por exemplo, na campaña 2019-2020, Galicia só recibiu o 1,1 por cento do total dos 212 millóns de euros distribuídos polo Estado con cargo ao Fondo español de garantía agraria, apenas un euro de cada 100. E.N.