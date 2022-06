O BNG defende o regreso público á eólica, como foi no consurso do bipartito

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, participou en Pontevedra nun encontro con colectivos, plataformas e entidades que loitan por mudar o “bum eólico depredador que promove o PP” por un modelo no que o desenvolvemento desta enerxía “se deseñe con criterios de xustiza económica, social e ambiental e desde o respecto ó medio rural”.

Desde o Bloque, dixo, “dicimos si á enerxía eólica pero cun modelo respectuoso co rural e coa xente que vive nel, un modelo que coloque a enerxía ó servizo do país”, salientou a líder nacionalista, tendo en conta que a día de hoxe só o 5 % dos beneficios que xera a produción de electricidade queda en Galicia, “mentres emigra o 95 %, unha barbaridade”.

Para conseguilo, defende unha estratexia alternativa para que a riqueza eólica xere riqueza e emprego e que “actúe como factor de desenvolvemento económico”, explicou, estratexia que pasa pola participación pública nos futuros parques eólicos –como ocorreu co concurso do bipartito, tumbado e sustituido pola actual Xunta popular–, tanto da administración autonómica como da local, e tamén abrindo a posibilidade de implantar parques non só por parte do lobby eléctrico “senón tamén a proxectos comunitarios e de autoconsumo”.

Igualmente, o BNG defende que os novos parques se vinculen á posta en marcha de proxectos industriais, reclamando que unha parte dos compoñentes se fabriquen en Galiza facilitando unha industria arredor da enerxía eólica e apostando pola innovación. “En definitiva, un modelo xusto no económico, no social e no ambiental”, sintetizou Pontón, considerando que se está a tempo de “reverter o modelo”, pois é agora que se están analizando pola Xunta e polo Estado centos de proxectos de parques eólicos presentados polas empresas do sector, a maioría, grandes multinacionais enerxéticas.

Pontón insistiu en que o BNG “vai dar a batalla” para frear o boom eólico depredador e especulativo a favor dun modelo que entenda que o vento é dos galegos e das galegas e, por tanto, debe ter Galiza como principal beneficiaria, “é unha cuestión de país”, indicou, tras destacar que non se pode quedar de brazos cruzados “cando estamos vendo o espolio de toda a vida dos nosos recursos naturais ó que se lle pon a etiqueta de verde, isto é o que está facendo o PP, unha auténtica aberración, xusto nun momento no que vemos que a enerxía é un reto de futuro, –está detrás da escalada de prezos–, e o Partido Popular en vez de pensar en Galiza, pensa nas portas xiratorias das eléctricas”.

Pontón aproveitou a xuntanza para convidar a participar na manifestación convocada este domingo en Santiago con motivo do Día mundial do medio ambiente, no que as plataformas e entidades, –máis de 200–, chaman a mobilizarse en contra este boom eólico depredador.

“Pedímosllo ó PP que escoite o que lle están dicindo ao longo e ancho do país, e definamos un modelo no que a riqueza eólica se poña ó servizo da maioría social. En definitiva, o queremos no BNG é romper o abrazo do PP coas eléctricas, que mostrou con claridade a aperta entre o presidente de Iberdrola e o presidente popular”, concluíu.