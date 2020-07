“O BNG é referente para quenes non apoiaban o nacionalismo e ten proxecto para a maioría”

O BNG obtivo un resultado histórico o 12-X. Con anterioridade tivo marcas similares con Beiras na Cámara galega e Camilo Nogueira na UE. Pero, naquelas dúas ocasións o éxito trocouse despois en revés electoral. É consciente da responsabilidade que ten enriba para non defraudar ese caudal de confianza?

A situación política, social e do BNG non ten nada que ver co ano 1997. Estamos no ano 2020, cun Bloque diferente e cunha sociedade que ten mudado. Creo que tamén teñen mudado moito as dinámicas políticas que se dan no país. O resultado do 12-X ten ademais como feito diferencial que se da nun contexto no que o PSOE está alto a nivel do Estado e, sin embargo, eso non ten un reflexo na propia política do país. E dame a impresión, polo menos así o temos analizado, que si algo se está vendo e si algo está cambiando no ciclo político é que en Galiza hai unha parte moi importante do electorado que se está decantando cara un proxecto político propio que non teña dependencia de Madrid, creo que iso tamén é unha resposta fronte ao centralismo. Teño a certeza de que temos unha responsabilidade importante, pero tamén creo que este resultado rompe con moitos mitos sobre o teito electoral do BNG e estou convencida de que se seguimos na liña na que traballamos nestes últimos catro anos imos ser capaces non só de manter o apoio do 12-X senon incrementalo porque imos traballar para convertir ao BNG na forza maioritaria de Galicia aglutinado todo ese voto de sentimento de país.

Aposta por seguir ampliando o horizonte do BNG. Eso supón conquistar novos espazos sociais. Necesita o BNG unha reflexión fonda para poñer ao día as súas propostas e engarzar así con eses novos espacios sociais que aínda non cautivou?

Nós conseguimos nestes catro anos algo que moita xente nos dicía que era imposible, que non acreditaba no cambio tan profundo que se produciu. Este resultado electoral pon de manifesto que hai un novo BNG, que mantén a súa esencia en canto aos seus principios, pero que fixo unha lectura do que estaba pasando na sociedade, renovou a organización e mantivo un proxecto propio que é algo importante para o propio futuro. Estamos nunha orientación do proxecto nacionalista que nos permite mirar con esperanza cara o futuro e ter un proxecto ambicioso dende o punto de vista social e electoral. O proxecto do BNG é un proxecto para as maiorías. Temos que renovarnos e podemos incorporar a moitos máis galegos e galegas, máis talento e teño a certeza de que imos acertar.

O 25 de Xullo asegurou que o BNG medrou sin practicar un ideoloxicismo estéril nin un pragmatismo asimilante. Agora como xefa da oposición e aspirante a relevar a Feijóo dentro de catro anos conquistando a maioría da sociedade adoptará un discurso máis alá da defensa dos traballadores ao que está asociado o BNG e terá tamén receta para sectores empresariais, incluso grandes empresas, recelosos polo de agora do proxecto nacionalista?

Este é un traballo colectivo, non un traballo individual. Aínda que eu son a cara visible, esta é unha gran organización e temos temos non só 19 deputados e deputadas senón a moita xente traballando ao longo do país e iso é unha base importante sobre a que poder construir unha alternativa de goberno. Estar na oposición tamén é unha boa escola. Eu vou a enmendar a pregunta, porque o BNG xa ten un proxecto para as maiorías sociais, de defensa dos dereitos dos traballadores e traballadoras pero tamén para unha pequena e mediana empresa no país que ademáis se está vendo nestes últimos tempos como as políticas que dictan desde o Estado español e desde a UE só benefician ás grandes empresas e ás transnacionais e queren anular unha parte do noso tecido empresarial. Polo tanto, nós somos un proxecto para as maiorías sociais e onde obxectivamente a pequena e mediana empresa deste país lle interesa que o BNG teña capacidade para gobernar porque e a garantía de que todo ese tecido vai fortalecerse e modernizarse. Se analizamos os últimos tempos, temos conectado e impulsado unha alternativa que é referente para sectores que non son os que tradicionalmente apoiaban ao nacionalismo.

Eliminado do arco parlamentario Galicia en Común e debilitado o PSdeG que nin siquera poderá por sí só solicitar a comparecencia de membros do goberno, agora o BNG ten unha oportunidade única para confrontar directamente o papel de xefa da oposición co papel do presidente da Xunta. Cando no 1989 Fraga ganou as eleccións na sesión de investidura puxo o foco en Beiras (BNG) e non en Laxe (PSdeG) que era a forza maioritaria. Temen que Feijóo poida facer o mesmo e tratar de dar aire a Gonzalo Caballero?

Non sei cal vai ser a estratexia de Feijóo, o que sei é cal vai ser a estratexia do BNG que vai ser a voz deses galegos e galegas que queren outra Galiza e que cren que outra Galiza é posible. E, sobre todo, porque estamos nun momento no que o que máis nos debe de interesar é o que está pasando alén do Parlamento onde hai unha crise económica e social que se suma a unha crise demográfica no noso país. O sentido que ten a nosa presenza no Parlamento e precisamente poñer sobre a mesa alternativas para poder erguer o país. A mín preocúpame o que lle pasa aos traballadores e traballadoras, autónomos, e mocidade, non cal vai ser a estratexia que poda seguir Feijóo. Nós imos defender Galiza e poñer por diante os intereses dos galegos e galegas.

O PSdeG quedou sin capacidade (non ten un quinto dos deputados precisos) para pedir comparecencias de membros do Goberno. Prestaralle o BNG a firma que lle falta para, estudiará caso por caso ou farán solicitudes conxuntas?

Sobre ese ámbito non temos adoptado unha decisión, pero é certo que hai un antecedente nesta lexislatura onde os grupos que estabamos na oposición tivemos a capacidade para poñernos dacordo á hora de solicitar comparecencias. Caso a caso cando o PSdeG nolo solicite analizaremos as propostas e actuaremos conforme o criterio que definamos colectivamente.

En base aos resultados electorais o BNG terá dous membros na Mesa do Parlamento e o PSdeG quedará sen nengún. Ten o BNG adoptado algunha decisión para cederlle un membro o PSdeG como sudeceu nalgunha ocasión no pasado de tal maneira que na Mesa si visualice a pluralidade da Cámara?

Sempre que dependeu do Bloque a mesa foi plural. É certo que á inversa non, con Manuel Pachi Vázquez. A nosa intención e a nosa vocación e que a mesa represente a pluralidade porque entendemos que a política non é unha cuestión matemática senón que o conxunto da sociedad se ten que sentir representada. e que é bo para o propio Parlamento que exista ese pluralismo. Criticamos no seu momento que o PSOE non o entendera así e sería unha incongruencia que nós non actuaramos conforme esa visión.

No debate de investidura de Feijóo cáles serán os eixos programáticos diferenciais que porá enriba da mesa como alternativa ao PP realista e para toda a sociedade?

Temos dous retos moi importantes por diante. Primeiro, que temos unha pandemia a que temos que facerlle fronte. Nestas últimas semanas onde a Xunta recuperou as competencias o que vemos e que está caíndo na mesma improvisación para actuar fronte aos rebrotes que lle criticou ao Goberno de Pedro Sánchez. Mesmo está adoptando medidas incongruentes que a cidadanía non entende como que a xente que as persoas que veñen a visitarnos que se inscriban e non sabemos que vai facer a Xunta con eses datos. Sorpréndenos que sendo Madrid un dos principais focos de contaxio as persoas que veñen de Madrid non teñan que rexistrarse. Parece que a Xunta está tomando máis medidas cosméticas que reais. É fundamental que haxa un plan claro para os rebrotes. Aí teñen que estar incluídas ademais as respostas que preocupan a sociedade, por exemplo que se poida iniciar un curso como se non houbera unha pandemia. Nos parece unha auténtica barbaridade. Nese ámbito poñeremos algunhas alternativas sobre a mesa, entre elas, a do reforzo da Atención Primaria con máis medios e recursos porque son a punta de lanza da loita contra a covid. A segunda gran preocupación e a crise económica e social, que é moi profunda, moito máis do que parece, onde hai que poñer en marcha un cambio de modelo económico que ten que apostar por unha economía verde e por situar a Galiza como vangarda da ciencia e do coñecemento. Para iso temos que contar con recursos e até o de agora a Xunta non conseguiu un financiamento xusto. Tampouco a Xunta está evitando a caída de empresas importantes como Alcoa e temos por diante a negociación dun novo sistema de financiamento e dos fondos covid que ven da Unión Europea onde se ten que garantir que non haxa un novo reparto inxusto e que a chegada deses fondos non signifique recortes de dereitos ou das pensións.