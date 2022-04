O BNG enche a Quintana contra a suba dos prezos

Miles de persoas manifestáronse este domingo en Santiago contra a alza dos prezos nunha concentración convocada polo BNG e na que participaron diferentes colectivos afectados pola suba, como transportistas, pensionistas, mariñeiros ou gandeiros.

Con proclamas como ‘Galiza non atura a suba da factura’; ‘Non faltan cartos, sobran chourizos’ ou ‘O pobo galego en pe’, os manifestantes saíron da compostelá praza do 8 de marzo guiados por un transportista, e remataron na Praza da Quintana, onde interviñeron os representantes dos diferentes colectivos.

Na manifestación tamén participou a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que, ademais de clausurar as intervencións na Quintana, atendeu aos medios antes de arrincar a marcha. Segundo explicou, coa manifestación buscan “unha saída xusta á crise, facendo valer os dereitos dos galegos”.

“Reclamamos valentía por parte dos gobernos para evitar un novo empobrecimiento da poboación. Estamos ante unha escala inflacionista con cifras que non lembrabamos en 40 anos. E nesta conxuntura non vemos que os gobernos tomen medidas estruturais. As minorías seguen gañando e perden as maiorías sociais. Queremos cambiar esa situación”, dixo.

Pontón asegurou que unha das causas da inflación, “que afoga á sociedade”, é a suba dos prezos enerxéticos e da luz, “unha estafa legalizada”, que non se debe unicamente á invasión de Ucraína. Ante esto, solicitou “cambiar o modelo enerxético”. “Hai que ir máis aló, os galegos témonos que beneficiar da enerxía, da riqueza eléctrica do país, a través dunha tarifa eléctrica galega”, demandou. “A espiral inflacionista non se para con parches, senón con medidas estruturais”, comentou.

Nesta liña, tamén pediu acabar cos beneficios caídos do ceo e insistiu na necesidade dunha empresa pública galega de enerxía, así como novos impostos ás eléctricas para que “contribúan a mitigar os efectos da crise”.

“Creo que o modelo debe ser unha fiscalidade xusta, na que os que máis teñen, paguen máis. As eléctricas están a forrarse coa crise á conta dun marco enerxético que está feito para grandes lobbies”, defendeu, á vez que criticou que “mentres isto ocorre, as electrointensivas galegas estean nunha situación crítica”. E tamén achacou a Núñez Feijóo “estar desaparecido” nun momento como este.