O BNG esixe o cesamento da conselleira do Mar pola "incapacidade" para defender ao sector do recorte de cotas

SANTIAGO. EP. A portavoz de Pesca do BNG, Rosana Pérez, esixiu a dimisión da conselleira do Mar, Rosa Quintana, pola súa "incapacidade" para "defender un sector que leva anos sufrindo a redución sistemática da súa capacidade para pescar". Logo do acordo da UE que supón un recorte de Totais Admisibles de Captura (TAC) e cotas para a frota galega para 2021, a deputada nacionalista criticou o traballo da conselleira, á vez que pedirá unha comparecencia parlamentaria para que explique "os termos" destas condicións e "o papel do Goberno galego nas negociacións".

Tamén afea as "intolerables" declaracións de Quintana sobre "eliminar mariñeiros como solución á redución das cotas", segundo reprobou o BNG.

Unhas cotas que, segundo sinalou o BNG, xa foran recortadas en anos anteriores e que demostran "o escaso peso político" de Galicia en España e na Unión Europea.

Para a formación galega, os recortes dun 5% na pescada, un 20% no linguado, o besugo e o abadexo e un 7% para o galo, e aos que se suma a redución nun 13% da cota do peixe sapo, implicarán que os arrastreiros galegos poidan saír a faenar "moi pouco tempo no ano 2021", "con poucas expectativas de manter a súa actividade normal" o próximo ano.

Así, Rosana Pérez tachou de "desastroso" o acordo alcanzado pola Comisión Europea e criticou a "satisfacción" do ministro español de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas.

POSTURA DO PP

Pola súa banda, o eurodeputado popular e membro da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, Francisco Millán Mon, participou este venres no debate da Eurocámara sobre as relacións futuras entre a Unión Europea e o Reino Unido, onde pediu "non defraudar ao sector pesqueiro europeo". Quéixase de que a 13 días do final do período de transición após o Brexit, a pesca sexa "o principal escollo nas negociacións".

"Necesitamos ambición, estabilidade e previsibilidad. Son moitos os empregos e investimentos en xogo. Son moitos os anos que os nosos pescadores levan faenando en augas británicas. Por outra banda, son moitas as toneladas de peixe e marisco que, exportadas do Reino Unido, chegan diariamente aos mercados europeos", lembrou Millán Mon, que lle pediu á Unión que estea "preparada" para calquera "eventualidade", "haxa ou non acordo".

O eurodeputado instou tamén á Comisión a que poña en marcha a 'Reserva de Axuste ao Brexit' (BAR), un fondo que, segundo subliñou Millán Mon, "deberá prestar especial apoio ao sector da pesca e ás comunidades costeiras e, entre elas, á primeira rexión pesqueira de Europa, que é Galicia".

Segundo a comunicación presentada o pasado 10 de decembro, a Comisión Europea presentará "en breve" unha proposta de reserva de axuste ao Brexit de 5.000 millóns de euros. Prestará especial atención á industria pesqueira e ás rexións costeiras da UE. Indicaron ademais, que os Estados membros poderán utilizar os remanentes do Fondo Europeo Marítimo e Pesqueiro (FEMP) para apoiar á frota que se vexa afectada polo Brexit.

Nun comunicado, o Partido Popular explicou que a aprobación da utilización dos remanentes da FEMP por parte do Executivo europeo, responde a unha reclamación da conselleira do Mar da Xunta de Galicia, Rosa Quintana.

CRÍTICA DE CS

Así mesmo, o eurodeputado de Cs e portavoz de pesca da formación, Adrián Vázquez, cargou contra o Goberno central polo fracaso da repartición de cotas pesqueiras e capturas, cuns resultados que cualificou de "extremadamente negativos para España e para Galicia".

Lamenta que, ás reducións nas capturas, súmase "a rebaixa dos días de actividade", un esforzo, comentou, "dificilmente asumible para un sector moi tocado polos efectos da crise da covid-19".

"Unha vez máis, o Goberno español demostrou ser incapaz de atopar un equilibrio entre sustentabilidade ambiental e a económica e social. O fracaso destas negociacións é especialmente grave posto que afecta a un sector que foi declarado esencial durante a pandemia", reprochou Adrián Vázquez, que lle pediu ao Executivo central que revise a repartición de fondos europeos.

"O Goberno de Pedro Sánchez acordou, na súa proposta de Orzamentos Xerais do Estado, soamente un 1,5% do total de fondos europeos do Plan de estímulo. O sector pesqueiro español non entendería que o Executivo non rectificase", concluíu.