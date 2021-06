O BNG reprocha as “escusas” con Meirás

controversia. O secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Manuel Vila, manifestou que a protección dos bens do Pazo de Meirás corresponde ao Estado e volveuse a remitir ao convenio remitido ao Goberno para a ampliación aos mesmos da declaración de Ben de Interese Cultural (BIC). Fíxoo a preguntas do deputado do BNG Xosé Luís Bará na Comisión 1ª Institucional de Administración Xeral do Parlamento. Nela, Bará reprochou á Xunta a procura de “escusas” e de pretender “renunciar a competencias propias” por non promover até o momento a ampliación BIC a estes bens. “Estamos nunha conta atrás, isto non pode ser un peloteo”, dixo en referencia ás discrepancias entre a Xunta e o Estado sobre quen debe proceder a esta ampliación, despois de que o Goberno manteña que é competencia da Administración galega e esta entenda que, como propiedade estatal, corresponde ao Estado e remítase, en todo caso, á firma dun convenio entre as dúas administracións. “Non se trata de buscar escusas, senón de seguridade xurídica”, expuxo Manuel Vila en resposta ao deputado nacionalista e emprazando ao Estado á firma dun convenio entre ambas as administracións. “O Estado non pode renunciar ás súas competencias e a competencia para a protección do ben é do Estado”, manifestou o nacionalista na Cámara galega. europa press