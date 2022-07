O BNG ve "insuficientes" as medidas do Goberno polo derrube da A-6 e esixe responsabilidades

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cualificou de "insuficientes" as medidas anunciadas polo Goberno após o derrube do viaduto do Castro, Vega de Valcarce (León), na A-6, e volveu a esixir que se depuren responsabilidades. A preguntas dos xornalistas, dixo que o Executivo reaccionou "tarde, mal e con opacidade". "Seguimos sen coñecer cales son as causas, sen un cronograma claro", engadiu sobre cando se podería producir a reapertura da ponte. Ademais, considerou que as medidas que se anunciaron "son insuficientes". "É evidente que aquí ten que haber unha resposta máis rápida, saber que paso e que responsabilidades hai detrás".

Pontón cualificou tamén de "inaudito" que poida caer unha ponte "que levaba construído 20 anos". "Algunha responsabilidade ten que haber", insistiu após incidir no "mazazo" para o transporte de mercadorías e para a mobilidade. A portavoz nacional do BNG fixo estas manifestacións despés de que se presentase este xoves a solución provisional do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para o tráfico en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) e que consiste na habilitación de máis quilómetros de tránsito en dobre carril por sentido (dirección Madrid e A Coruña) pola autovía, o que permitirá acurtar os tempos en 5 e 9 minutos en función do momento do día.

A decisión adoptada polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana foi abordada nunha reunión celebrada na tarde deste xoves no centro de control de túneles de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), encabezada polo secretario xeral de Infraestruturas, Javier Flores, e na que tamén participaron a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, a súa homóloga castellanoleonesa, María González, e outros responsables políticos como o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones. EUROPA PRESS