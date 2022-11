O centro de Ciencias da Saúde comezarase en xuño de 2024

O centro de Ciencias da Saúde, o ambicioso proxecto da Universidade de Santiago de Compostela para albergar, entre outros espazos, as aulas de Farmacia e Enfermaría, xa ten proposta gañadora e data prevista para comezar as obras, tal e como informou onte a institución.

A contrucción desta nova sede da USC comezarase a construir no tan esperado Aulario de Farmacia, cuxas obras están previstas para arrincar en xuño de 2024 logo de finalizar o plazo de 18 meses disposto para a redacción do proxecto. Segundo salientan dende a USC, un dos aspectos polos que destaca a proposta gañadora

Tras a resolución do concurso de proxectos, celebrada onte no colexio de San Xerome, a Universidade comunicou que a proposta vencedora foi a do lema VUELO60, pertencente UTE composta por OIKOS Estudio SLP, Jorge Salgado Cortizas e Celso López Martín, que comezarán coa construcción o mes de xuño do 2024.

Construcción por fases. O proxecto escollido permite a construcción por fases do que será o centro de Ciencias da Saúde, algo “extremadamente conveniente” segundo indican dende a Universidade, que incluso inclúe a posibilidade de executar parcialmente a fase 1, “prioritaria para a USC, tal e como se mencionaba nas bases do concurso”, apuntan.

No tocante á superficie, a primeira fase, na que ademais do Aulario de Farmacia se inclúe unha central de biomasa para dar servizo ao novo edificio ás infraestruturas próximas, estímase que abarcará uns 11.918m2. Entre outras fases contempladas do proxecto están a do Aulario de Enfermaría, cunha superficie de 4.604m2; espazos de investigación, con 2.890m2; e outros 7.000m2 ampliables destinados ao aparcamento, algo que permitirá, segundo indican dende a USC, despexar de vehículos a zona e potenciar novos modelos de desenvolvemento peonil no campus.

Características do proxecto. A modularidade da proposta a a súa adaptación á contorno foron dous dos aspectos clave para a selección desta proposta para construir unha nova sede da universidade veciña doutras de renome coma o CiMUS, o edificio Emprendia ou a Escola Superior de Enxeñaría, entre outras.

Un aspecto que se valorou moi positivamente foi a calidade do proxecto urbano, “no que destaca o control das medidas e da escala dos volumes, así como o feito de que a articulación entre eles soluciona a transición entre as tramas urbanas”. Asemade, a UTE gañadora propón unha imaxe “clara e lexible” desde Avenida Mestre Mateo “sen crear tensións ou espazos residuais, sobre todo en relación co edificio Emprendia”, salientan dende a institución compostelana.

Tamén foi considerado un valor positivo da proposta a redución do impacto do tránsito rodado e a énfase nas circulacións peonís máis frecuentes, cumprindo coa intención da institución de dar impulso á mobildade sostible. Neste senso, propóñense unha serie de cubertas axardinadas e zonas verdes de grandes dimensións, consecuencia da reducida ocupación da parcela. Asemade, a decisión de independizar o volume destinado a laboratorios achega vantaxes funcionais, económicas e de seguridade.

Tal e como afirma o ditame, a proposta gañadora “resolve de forma sinxela e efectiva os requisitos de flexibilidade de uso dos espazos para as aulas” e cunha distribución e estruturación das instalacións “clara, organizada mediante plantas técnicas independentes, que facilitan o trazado das redes”. Ademais, “elixe materiais e sistemas sobradamente probados que favorecen o control da execución e permiten anticipar os custos sen xerar dúbidas razoables”, e mantén unha forte coherencia en todos os aspectos sen que se advirtan solucións dispares ou alleas á lóxica das intencións iniciais. “Este apego á súa idea forza convértea nunha proposta nítida e depurada, tanto na súa formulación inicial como na súa formalización e execución”, conclúe.

PROPOSTA GAÑADORA. Tal e como quixeron poñer en valor dende a USC, entre as persoas que asinan este proxecto atópanse Jorge Salgado Cortizas, Celso López Martín, Alfredo Freixedo Alemparte e Pedro Diéguez. Salgado Cortizas e López Martín, que foron tamén os autores da proposta gañadora do concurso de ideas para o deseño da Cidade de San Caetano; do primeiro premio no concurso de ideas para a ordenación urbanística do ámbito de La Panificadora, no Casco Vello de Vigo; alén de acadar a primeira posición no concurso para a redacción do proxecto e dirección das obras dun centro de saúde en Anafáns-Poio. Asemade, Alfredo Feixedo Alemparte é autor da rehabilitación do Mosteiro de San Estevo de Ribas de Sil.

O concurso contemplaba tres premios dotados con 30.000, 15.000 e 7.500 euros, respectivamente; e dous accésits de 4.000 e 3.500 euros. O segundo premio foi para a proposta identificada co lema ROMORES DA SIUDÁD, e o terceiro recaeu en TERRA010. O primeiro accésit distinguiu a proposta identificada co lema 321AGORA e o segundo foi para ABCDE678.

Co equipo promotor da idea gañadora asinarase un contrato de servizos que inclúe o estudo de detalle previo para adaptar a proposta gañadora ás prescricións do PXOM do Concello de Santiago de Compostela, o proxecto básico e de execución, e a dirección de obra de arquitecto. O importe para este contrato de servizos ascende a 1,7 millóns de euros.