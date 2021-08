O Centro de Servizos Avanzados licita por 4,3 millóns as obras de rehabilitación da nave 2 da Cidade das TIC

en a coruña. O Centro de Servizos Avanzados da Cidade das TIC, liderado polo Clúster TIC Galicia e a Universidade da Coruña (UDC), vén de publicar as bases da licitación das obras de rehabilitación da nave 2 da Cidade das TIC cun orzamento de 4,3 millóns. As empresas aspirantes terán 45 días naturais –ata o 5 de outubro– para presentar as súas propostas. A previsión é que, unha vez adxudicado e formalizado o contrato, os traballos comecen en novembro, cun prazo de execución de 9 meses, de forma que en setembro de 2022 entre en funcionamento o Centro de Servizos Avanzados. En canto ás naves adicionais, a súa apertura prevese no segundo semestre de 2022, aínda que a data concreta confirmarase o 30 de outubro.

O arquitecto da obra, Carlos Pita, califica a rehabilitación integral do CSA da antiga Fábrica de Armas “case como un labor de arqueoloxía industrial”, en referencia ao respecto do espazo fabril preexistente. Esta conservación pretende manter o valor patrimonial do edificio e ao mesmo tempo busca reducir o consumo de enerxía que implicarían as accións de derrubamento, evitando ademais a xeración de cascallos. Nesta mesma línea, co propósito de diminuír a pegada de carbono, os materiais que se empregarán serán de proximidade, isto é, adquiridos a empresas locais galegas, e serán fundamentalmente madeira contralaminada (CLT) e laminada, cerámica e termoarxila.

As primeiras firmas en instalarse nas oficinas do CSA, serán IMATIA, cinfo, ITG, Xoia, Enxenio e ODEENE. Por outra banda, Tokiota, Dataspartan e Soslife7 formarán parte do espazo de coworking e Itelsis instalarase no Laboratorio de Dispositivos Intelixentes, mentres que Denodo ocupará a primeira nave adicional. As entidades ás que non se lles asignou espazo na resolución de empresas que ocuparán o CSA, integraranse nas naves 3, 4 e 5 adicionais a acondicionar. ecg