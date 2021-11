O certificado COVID podería estenderse de novo a toda a hostalaría

"As habilidades do Goberno actual son moi superiores ás de calquera outro goberno". Así se pronuncia o presidente ao ser preguntado pola intención do PSOE e Podemos de xulgar os crimes do franquismo. "Paréceme escandaloso que cada vez que hai un problema, o Goberno saque un tema para desviar a atención. Estamos en tempos de menos cortinas de fume, cos problemas que temos. Non vou participar nese desvío da atención e voume centrar nos problemas que ten a xente".