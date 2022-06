O concello da Capela estrea a súa nova Next Deputación

··· Mediante esta actuación pioneira, o ente provincial coruñés (que invertirá 600.000 euros para a posta en marcha da oficina durante dous anos) pretende anticiparse e establecer os mecanismos necesarios para posicionar á Deputación e aos concellos da Coruña como potenciais beneficiarios dos fondos europeos, permitindo a captación eficiente dos mesmos e aproveitando ao máximo as oportunidades no marco de apoio público existente a nivel autonómico, nacional e europeo para o desenvolvemento de proxectos polas administracións locais que contribúan ao progreso no territorio.