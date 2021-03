O Consello Consultivo reforzará o apoio xurídico aos concellos

Consello Consultivo e Fegamp fomentan novas ferramentas de asesoramento xurídico ós concellos tras o acordo que onte analizaron o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, e o seu homónimo da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela Paz, e que prevén asinar en breve prazo. Nese convenio o Consello Consultivo comprométese a facilitar o acceso da Fegamp ás bases de datos de ditames do organismo, ademáis de remitirlle resumos da doutrina dimanante dos informes elaborados pola Sección de Estudos e Informes que non son obxeto de publicación na páxina web do CCG, e que poidan resultar de interese para as entidades locais. Asi mesmo, remitiránse á federación municipal os ditames máis relevantes e as memorias anuais da institución consultiva.

Pola súa banda, a Fegamp divulgará entre os concellos de Galicia os resumos de doutrina dos ditames máis relevantes remitidos polo Consello Consultivo; intervirá a modo de canle de comunicación entre o CCG e as entidades locais galegas en todas as materias que sexan de interese para estas; tamén difundirá e fomentará entre os municipios o uso das ferramentas de comunicación electrónica para a remisión de solicitudes e consultas ao CCG. Ambas institucións tamén se comprometen á realización conxunta de cursos, xornadas, seminarios e outras actividades de divulgación, sen desbotar outras que sexan consideradas de interese común. Tamén pretenden promover una administración pública galega coordinada, cohesionada, interrelacionada, e polo tanto eficiente e útil para a ciudadanía.