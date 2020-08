O Goberno galego apoia a creación de tres unidades mixtas de investigación e consolidar as xa existentes

Unha Unidade Mixta de Investigación (UMI) é un instrumento que favorece a cooperación entre os organismos de investigación de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver conxuntamente actividades de I+D+i estratéxicas para a comunidade co obxectivo de impulsar a transparencia de innovación e a atracción de empresas cara Galicia.

Son catro as xa existentes pertencentes aos sectores TIC, aeronáutica, enerxía e alimentación, cuxa continuidade ven de apoiar o Goberno galego para o periodo 2020-2023. Concretamente as UMI que se consolidan son: a constituída polo Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia, Gradiant e Telefónica para a continuidade do proxecto Information right management advanced systems (Irmas); a formada polo Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) e Stardefense para o proxecto Fastfly2035; a formada polo centro tecnolóxico Energylab e a empresa Naturgy para consolidar a Unidade Mixta de Gas Natural; e, por último, a constituída polo centro tecnolóxico Anfaco-Cecopesca e Emenasa para executar o proxecto Future Food Factory 4P.

A Axencia Galega de Innovación (Gain) achega preto de 2,3 millóns á consolidación destas catro UMI, nas que participarán 50 persoas e que mobilizarán 7,6 millóns de euros.

As tres novas UMI que se poñen en marcha están focalizadas no sector da automoción. Concretamente son: a constituída polo Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia (CTAG) e a empresa Borgwarner para desenvolver novos sistemas de xestión térmica para a mobilidade sostible; a formada polo CTAG e o Grupo Antolín para executar tecnoloxías para a monitorización intelixente do interior do vehículo; por último, a formada po AIMENe GKN para desenvolver unha iniciativa de intelixencia artificial aplicada á fabricación de compoñentes de transmisión. Gain apoia con 2,5 millóns de eutos a posta en marcha destas tres UMI que xerarán un investimento público privado de máis de 8 millóns de euros. ECG