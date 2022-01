O incendio dunha planadora en Moaña puido ser intencionado

O incendio dunha planadora producido na madrugada deste domingo en Moaña (Pontevedra) apunta a que puido ser intencionado, segundo fontes coñecedoras do asunto consultadas por Europa Press. Así, as forzas da orde tratan de esclarecer os feitos. As primeiras informacións apuntan a que o incendio da planadora puido ser provocado. Ademais, segundo testemuñas presenciais, o dono do estaleiro asegurou que a lancha non se atopaba alí cando a compañía terminou a quenda de traballo. A planadora medía entre uns 6 ou 8 metros e non se descarta que unha das hipóteses a investigar é se a lancha podería ser usada para o transporte de droga.

O suceso ocorreu ao redor das 22,30 horas, cando o 112 Galicia recibiu varias chamadas de persoas particulares que vían lume nun barco fronte ao porto de Meira, no estaleiro da Xunqueira. Os operadores do CIAE-112 Galicia remitiron a información aos Bombeiros de O Morrazo e aos axentes da Garda Civil e da Policía Local. Ademais, tamén foron alertados os Bombeiros dos parques de Vigo, Ribadumia e Porriño e os membros de Protección Civil de Cangas, así como Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, a Autoridade Portuaria e os servizos sanitarios, por se fose necesaria a súa intervención.

Posteriormente, a patrulla da Policía Local de Moaña confirmaba que o barco afectado polo lume estaba no mar, atado a outra embarcación máis pequena que podía correr perigo e que, finalmente, tamén se viu afectada. Xa de madrugada, os medios de extinción comunicaron ao 112 que o incendio estaba completamente sufocado e que o lume, extinguido tanto polos equipos desde terra como desde o propio mar, afectara a un barco e a unha embarcación menor, tipo planadora, que quedaron amarrados na zona. Non houbo que lamentar danos persoais e, para previr o risco de derrames contaminantes ao mar, despregáronse barreiras de contención na área de intervención. EUROPA PRESS