O interior da comunidade atoparase hoxe e mañán en alerta polas altas temperaturas

Santiago. A influencia anticiclónica baixo a que se atopa a península Ibérica permitirá a entrada dunha masa de aire cálida procedente do norte do continente africano que traerá consigo unha onda de calor.

Meteogalicia emitiu no día de onte alertas por estas altas temperaturas no sur da comunidade. Durante o día de hoxe serán as comarcas do Miño ourensán e pontevedrés, así como Valdeorras e o sur de Lugo as que concentren as temperaturas máximas, que segundo a alerta amarela establecida polo organismo metereolóxico superarán os 36ºC entre as 15.00 e as 21.00 da tarde.

O calor non se quedará aí, cando menos na provincia ourensá, pois Valdeorras e a comarca do Miño nesta rexión experimentarán durante a tarde do xoves un aumento significativo das temperaturas, que Meteogalicia estima superen os 39ºC. Unha circunstancia que lle outorgará a estas comarcas un risco metereolóxico importante, é por iso, que Meteogalicia estableceu alí a alerta laranxa durante a tarde do xoves. En alerta amarela, pola súa banda¡, con temperaturas maiores aos 36ºC atoparanse o sur e o centro de Lugo e o noroeste e o sur ourensán.

Non obstante, non será unha tendencia que se manteña ao longo da fin de semana, xa que xa dende a tarde do xoves predominarán os ventos de compoñente oeste que irán retirando progresivamente a masa de aire cálido e traerán humidade ao litoral, podendo provocar brétemas no eixo atlántico da comunidade durante a tarde do xoves.

Deste modo, durante o venres, os ceos presentarán intervalos de nubes altas no interior da Comunidade, mentres que na franxa costeira comezaremos o día con brétemas, que se diluirán contra o mediodía.

A noite traerá de novo as nubes que mesmo está previsto que causen precipitacións na costa da provincia da Coruña. As temperaturas sufrirán un moderado descenso no conxunto da comunidade, máis acusado tamén na provincia de A Courña, mentres que o vento soprará frouxo de compoñente oeste.

CONXUNTO ESTATAL. Este descenso das temperaturas experimentarase tamén no conxunto do Estado durante o fin de semana. A Axencia Estatal de Metereoloxía (Aemet)

estima que tras a onda de calor que afectará ao conxunto da Península entre hoxe e mañán, dende o venres se producirá un descenso moi significativo das temperaturas, sobre todo no tercio norte.

Non obstante, as temperaturas superarán os 36ºC durante o venres no sur, centro e nordeste peninsular ademais de nas Illas Baleares. Non será ata o vindeiro domingo, xa entrados no mes de agosto, cando o descenso das temperaturas se extenda progresivamente ao resto de zonas peninsulares. redacción