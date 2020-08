O lecer nocturno pechará en Galicia a partir deste luns

E.P.

O peche total do lecer nocturno na comunidade galega farase efectivo a partir das 00,00 horas do luns. Trátase dunha das medidas pactadas na reunión extraordinaria do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde celebrada o venres.

Segundo a orde publicada este sábado no Diario Oficial de Galicia (DOG), na que se recollen estas actuacións e se actualizan algunhas das medidas xa aplicadas polo Goberno galego, só se pode exceptuar o uso de máscaras para fumar cando se garanta unha distancia de dous metros, incluídas as terrazas e os espazos ao aire libre.

A Xunta modifica as accións aplicadas no territorio e esténdeas tanto a cigarros electrónicos como a calquera dispositivo de inhalación de tabaco ou similares, como pipas de auga ou cachimbas.

O consumo nos locais poderá realizarse tanto en barra como na mesa, pero sempre mantendo a distancia de seguridade interpersoal entre clientes. As mesas, ademais, non poderán superar as dez persoas.

Os establecementos de hostalaría e de restauración non poderán admitir clientes a partir da medianoite e estarán obrigados a pechar ás 01,00 horas.

BROTES POR LECER

Os locais de lecer nocturno (discotecas, pubs, cafés-espectáculo, de festas ou de concertos) permanecerán pechados. Segundo o escrito trasladado polo Ministerio á Xunta, este tipo de establecementos constitúen actualmente a orixe dos brotes epidémicos con maior número de casos asociados e de "unha gran parte da transmisión comunitaria".

Doutra banda, recoméndase que as reunións privadas non superen as dez persoas e que se utilice máscara entre non convivientes, ademais de restrinxir os encontros sociais fóra do grupo de convivencia estable.

A orde da Xunta establece, ademais, que será a Consellería de Política Social a que determine as medidas específicas que deberán adoptarse nos centros sociosanitarios respecto das probas PCR, o réxime de visitas e saídas para responder á situación de risco derivada do incremento de casos positivos por coronavirus.