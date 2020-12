O litoral da Coruña e Lugo, en alerta máxima este domingo por un temporal con ondas de até 10 metros

SANTIAGO. EP. Un temporal costeiro de vento e ondada deixará en alerta máxima este domingo ao litoral da Coruña e Lugo, onde se prevé un mar combinado de oeste que deixará ondas de entre 8 e 10 metros a partir da noite do domingo. Con todo, segundo a previsión de Meteogalicia, a situación no mar motivará que xa desde primeira hora da mañá estean activos avisos en toda a costa de Galicia. Deste xeito, Costa da Morte, A Mariña lugesa e o resto do litoral coruñés estarán en aviso laranxa por ventos de oeste de forza 8 con intervalos de 9 a partir das 06,00 horas do domingo.

O aviso elevarase ao máximo nivel (identificado coa cor vermella) a partir das 21,00 horas e manterase, polo menos, até a noite do luns.

Ademais da ondada tamén se agardan fortes ventos en toda a costa de Galicia, especialmente no terzo norte. Deste xeito, na Mariña espéranse xeiras de máis de 100 quilómetros hora, así como ventos de forza oito con intervalos de 9 a partir da mañá do domingo. A situación na costa tamén obriga a activar o aviso laranxa por risco moderado nas Rías Baixas, nas que esperan ondas de máis de 5 metros e ventos do noroeste de forza sete ao longo da tarde.

AVISO NO INTERIOR

Ademais, o temporal tamén se deixará notar en zonas do interior, o que levou ás autoridades a decretar o aviso amarelo por ventos en case toda a provincia da Coruña e Lugo ao longo das horas centrais do día. Un aviso que será laranxa na montaña de Lugo e Ourense, onde tamén se agardan xeiras de vento de até 100 quilómetros por horas nun domingo que dará paso a un luns que deixará nevadas nestas zonas.

CORUÑA PECHA PRAIAS

Así, as praias do Concello da Coruña permanecen pechadas desde a noite do sábado ante a chegada dun temporal que deixará ventos de até 100 quilómetros hora no litoral coruñés. A chegada a Galicia da borrasca 'Bela' obrigará este domingo a decretar a alerta máxima no litoral coruñés e o de Lugo ante a previsión de ondas de entre 8 e 10 metros, así como de fortes ventos. Ante este escenario, o goberno local da cidade herculina decidiu pechar os accesos aos seus areais de forma indefinida ata que mellore unhas condicións meteorolóxicas que, como mínimo, manteranse até o luns.