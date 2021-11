O novo centro de datos da Xunta estará na Sionlla, ocupará 10.000 metros e duplicará as capacidades dixitais de Galicia

A Xunta vai construír un novo Centro de Datos –ou Data Center— de alta seguridade para duplicar as capacidades que agora se atopan no corazón dixital de Galicia, no Gaiás. Alberto Núñez Feijóo indicou este xoves que o obxectivo é blindar as infraestruturas tecnolóxicas para atender con seguridade o uso crecente dos servizos e necesidades dixitais. O centro localizarase no parque empresarial da Sionlla, en Santiago de Compostela, tras un investimento de 19,2 millóns de euros, e multiplicará por dous as capacidades de procesamento e almacenamento de datos actual do sector público autonómico. Segundo o proxecto, vai ocupar 10.000 metros cadrados e albergará tamén unha plataforma loxística para xestionar o equipamento, ademais de contar con salas para o persoal técnico.

Trátase de preparar a infraestrutura para xestionar o incremento previsto de novos servizos dixitais e para reforzar, en coordinación co Centro do Gaiás, a seguridade e custodia dos datos da Administración, incluído o Sergas. O novo Data Center contará cos certificados que avalan os máximos niveis de garantía e a dispoñibilidade dos datos durante o 99,9% do ano, o que se traduce nunha eventual interrupción dese servizo de só 53 minutos ao ano. Tal como explicou Feijóo, os prazos para facelo efectivo sucederíanse do seguinte xeito: antes de final de ano, prevemos licitar a redacción do proxecto de obra; no primeiro trimestre de 2022, prevemos ter listo o proxecto, a finais de 2022 correspondería a licitación da obra; e ao longo do período 2022-2024, completar a construción.

O presidente lembrou que “en 2012 logramos un fito tecnolóxico en Galicia coa posta en marcha dun Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI) no Gaiás. Un espazo de case 1.300 m2 e 2.500 servidores, co que modernizamos, racionalizamos e homoxeneizamos a prestación de servizos dixitais aos cidadáns”. Como complemento, tamén contamos cunha a infraestrutura de respaldo que existe actualmente no complexo de San Caetano para atender servizos críticos en caso de incidencias. Porén, hai circunstancias que é preciso ter en conta. Entre elas, que este dispositivo está ao límite da súa capacidade, que non é posible amplialo, ou que o sistema eléctrico e de climatización está ao final da súa vida útil.