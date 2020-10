O Parlamento de Galicia volverá abrir a comisión de investigación das caixas galegas logo de oito anos sen ditame

SANTIAGO. EP. O Parlamento de Galicia volverá contar cunha comisión de investigación da fusión das caixas galegas --Caixanova e Caixa Galicia-- e o seu posterior bancarización, máis de oito anos despois de que se abrise por primeira vez na Cámara autonómica. Tanto PPdeG como BNG incluíron na orde do día senllas peticións concretas sobre esta cuestión, pero xa negocian, tamén co PSdeG, un acordo para abrir este órgano de investigación parlamentaria co consenso de todas as forzas políticas. A idea é, ademais, aproveitar os traballos realizados, que acabaron sen un ditame da Cámara.

No escenario dunha comisión de investigación, que os tres grupos teñen intención de facer por consenso e que en todo caso sairá adiante no pleno da semana que vén, a oposición advirte de que, en primeiro lugar, a Xunta "ten" que entregar a documentación que aínda non se enviou no seu día e, entre outras cuestións, o viceportavoz do PSdeG, Pablo Arangüena, pide coñecer os detalles do informe encargado a KPMG, unha 'due dilligente' pola que o Goberno autonómico pagou un millón de euros.

Ademais, esta comisión chegará despois de que se coñeceu un auto da Audiencia Nacional no que se sostén, sobre a intervención do FROB relativa ás caixas de aforro galegas, que "a única razón" pola que tivo que actuar "foi pola situación económico-financeira na que se atopaba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se producise a fusión".

Nese mesmo auto engádese que "Caixanova nunca sería intervida se non se viu obrigada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia".

TERCEIRA VEZ COMISIÓN PARLAMENTARIA

Será a terceira vez que se abre esta comisión no Parlamento de Galicia, despois de que en 2012 arrincasen os traballos que nunca concluíron nun ditame. Pechada a lexislatura, en 2017 reactiváronse os traballos, pero tampouco houbo ditame que pechase este capítulo económico en Galicia.

A comisión de investigación reuniuse o 23 de marzo de 2017 para aprobar o plan de traballo e o 13 de xullo dese ano modificouse, sendo a última reunión deste organismo en toda a lexislatura pasada.

Coa nova lexislatura iniciada en 2020, o BNG rexistrou o 29 de setembro unha petición o pasado mes de setembro. Pola súa banda, o PPdeG rexistrou outra o pasado venres 9 de outubro, na que figura inclusive a firma do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ademais, os socialistas, que non teñen deputados suficientes para reclamar a constitución dunha comisión de investigación pola mesma fórmula que PP e BNG, dirixíronse á Mesa a través da deputada que a integra --Marina Ortega--, segundo un escrito recollido por Europa Press, para instar tamén á creación deste órgano parlamentario que poña fin a oito anos sen ditame.

Agora os grupos quedaron en negociar, de acordo cos servizos xurídicos, unha fórmula para que o martes que vén, na sesión plenaria, salga adiante a constitución desta comisión por consenso. En esencia, as dúas piden o mesmo e só inclúen dous matices: a impulsada pola populares aposta por crear unha comisión de investigación para "analizar e avaliar", un matiz, o deste último verbo, que non aparece na que fai o BNG.

Mentres, os nacionalistas sinalan en título que os traballos se retomaron "sen conclusión" na X Lexislatura unha mención que, aínda que é recoñecida polo PPdeG --xa que non houbo ditame--, non aparece como tal no título da comisión de investigación que se rexistrou.

NON FINALIZARON OS TRABALLOS

Na rolda de prensa posterior á reunión dos portavoces, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, explicou que hai vontade de chegar a un "acordo xeral para a posta en marcha dunha comisión que retome os traballos" da pasada lexislatura.

Na súa solicitude, os populares apuntan que a comisión terminou as súas "dúas primeiras fases" --solicitude e achega de documentación e comparecencias--, pero "non chegou a finalizar o seu ditame". "Entre outros motivos, porque algunhas das cuestións relevantes abordadas pola comisión de investigación, por exemplo as indemnizacións millonarias recibidas polos exdirectivos, estaban sub iúdice, coñecéndose a primeira sentenza condenatoria da Audiencia Nacional en 2015". A confirmación da sentenza, por parte do Tribunal Supremo, tivo lugar o 14 de setembro de 2016.

Aínda está pendente de resolución nos tribunais algunhas das denuncias presentadas polo Fondo de Reestruturación Bancaria (FROB) contra os antigos xestores das caixas, lembra o PPdeG no seu texto rexistrado.

Cabe lembrar que, precisamente, as conclusións aprobadas polo pleno da Cámara relativas a unha comisión de investigación, ademais de ser publicadas en boletín do Parlamento e comunicadas á Xunta, son susceptibles de trasladarse ao Ministerio Fiscal "para o exercicio, cando cumpra, das accións oportunas". É dicir, o propio labor da Cámara serve de base investigadora para a Xustiza, de ser o caso.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Para a viceportavoz do BNG, Olalla Rodil, é necesario "esclarecer que ocorreu no proceso de fusión e bancarización" da entidade financeira que supuxo "unhas enormes perdas sociais". Así, mostrou a "vontade de levar adiante esta comisión de investigación, coa vontade moi firme de que culminen os traballos".

Rodil lamentou que "o veto da maioría, que pechou baixo sete chaves" a comisión de investigación fai que "a día de hoxe" siga sen haber conclusións desta comisión. Ademais, tamén afeou que a Xunta "non colaborou con esta cámara, non remitiu toda a documentación que debería", pero agora a vontade é que "se cre e, sobre todo, que se culminen os traballos".

Pola súa banda, o viceportavoz socialista, Pablo Arangüena, expresou a boa vontade de todos os grupos para alcanzar un acordo conxunto e avanzou que, en todo caso, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, preguntará ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pola valoración do auto da Audiencia Nacional acerca de que "Caixanova nunca fose intervida se non fose obrigada a fusionarse".

Arangüena remarcou a "relevancia extraordinaria desta afirmación moi forte" que "desmonta" os argumentos da fusión. "Os órganos xudiciais non falan gratuitamente", apuntou o deputado socialista, quen reclamou coñecer "a totalidade" do informe de KPMG, do que transcenderon no seu día a documentación achegada á comisión das caixas e, xa en 2018, a carta de encarga feita pola Xunta.

O PSdeG denunciou que coa perda das caixas os galegos "perderon un patrimonio de 8.000 millóns de euros", que son "tres cuartas partes" do orzamento anual da Xunta. Por iso, incidiu en que "hai que dar esa explicación" á cidadanía.