O pazo de Meirás é xa patrimonio público

SADA (A CORUÑA). EP. O Estado é xa o propietario do pazo de Meirás e depositario dos bens logo de 82 anos en posesión da familia Franco. Serao en ambos os casos de forma provisional, á espera dunha sentenza definitiva despois do fallo do Xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña que condenou á familia do ditador á súa devolución. O acto de entrega das chaves, por parte da xuíza Marta Canales, tivo lugar no propio inmoble con presenza de membros da Avogacía do Estado e letrados das partes acudidas na causa xudicial contra a familia do ditador.

Non houbo ninguén en representación dos Franco, que este mércores xa depositaron no xulgado as chaves do inmoble, que pasa ao Estado logo da execución provisional da sentenza que os condenou. A firma do documento de entrega produciuse despois de que técnicos da Xunta que realizaron o inventario de bens --un total de 697, entre aveños particulares até pezas de valor histórico e artístico-- verificaron, durante algo máis de dúas horas, que os que se recollen no mesmo están en igual estado que cando se realizou a inspección ocular. Con todo, a Avogacía do estado aclarou que dous dos bens que constan neste inventario --a Casa das Cunchas e o hórreo anexo ao inmoble-- non forman parte dos elementos reclamados pola administración.

Así mesmo, decretouse a apertura dun prazo de 20 días hábiles para que a Administración Xeral do Estado determine que bens deben ser entregados aos demandados. Deles, o Franco só poderán retirar os estritamente persoais e os que non comprometan os futuros usos do pazo, que estarán vinculados, segundo avanzou a vicepresidenta primeira do Goberno, Carmen Calvo, --após unha reunión con Xunta, Deputación da Coruña e Concello de Sada, ademais do consistorio coruñés-- a explicar "a verdade do paso de Franco con perspectiva democrática" e a reivindicar a figura da escritora Emilia Pardo Bazán.