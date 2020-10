O persoal laboral da USC ten dereito ao fondo de acción social 2018/19

xustiza. Os servizos xurídicos de Comisións Obreiras (CCOO) acaban de lograr que a Xustiza lle recoñeza ao persoal laboral da Universidade de Santiago de Compostela (USC) o dereito a acceder ás axudas do fondo de acción social dos anos 2018 e 2019. O sindicato denunciara a Universidade por negarse a negociar, a constituír e a realizar achegas ao dito fondo e, de xeito específico, ao plan de pensións dos mencionados exercicios. A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Ga licia (TSXG) dálle a razón a CCOO e afirma que a USC vulnerou os dereitos de negociación colectiva e liberdade sindical. Ademais, dálle un prazo de trinta días para negociar as contías definitivas. O TSXG repróchalle á USC a súa “absoluta falta de vontade negociadora”, indica CCOO nunha nota, e fixa unha indemnización para o sindicato de máis de 3.000 euros. ecg