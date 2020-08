O PP de Lugo reclama unha mellora do servizo ferroviario e os seus equipamentos na provincia

xuntanza. O Partido Popular da provincia de Lugo, que lidera Elena Candia, anunciou onte, durante un acto ás portas da estación de tren de Lugo, a solicitude a Adif dunha reunión, para recibiren información do cronograma de intervencións previstas para a mellora das infraestruturas e dos servizos ferroviarios na provincia. No acto estiveron xunto a Candia o vicesecretario de participación do PP, Jaime de Olano, e o voceiro municipal, Ramón Carballo, entre outras figuras dos populares na provincia.

Elena Candia lembrou que “non é a primeira vez” que o seu partido cursa unha solicitude de reunión con Adif. “Xa no 2018, unha representación da veciñanza lucense visitou Adif”, rememorou a dirixente do PPdeG na provincia. Unha xuntanza na que “baixo o Goberno de Mariano Rajoy asumiuse un compromiso cronolóxico para que Lugo non quedara desvinculada duns bos servizos ferroviarios”.

Dous anos dan para moito e a substitución de Mariano Rajoy por Pedro Sánchez á fronte do Executivo central non ten mellorado a situación ferroviaria da provincia, que continúa deixando moito que desexar. Neste senso, Candia di que “as últimas noticias que temos son negativas e incluso o posicionamento do Partido Socialista na nosa provincia tenos profundamente preocupados, porque parece que eliminou da súa axenda o compromiso con Lugo no que aos servizos ferroviarios se refire”. Unha crítica dura aos socialistas da provincia, que en verbas de Candia, “prefiren defender a Sánchez antes que os intereses dos seus veciños”.

Os populares destacan a necesidade duns bos servizos ferroviarios para o desenvolvemento de Lugo, sinaladamente para a promoción turística da provincia, unha ha “imprescindible” mellora da infraestrutura e dos servizos ferroviarios lucenses que o PP “demandará con firmeza ao Goberno rios lucenses”. redacción