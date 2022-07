O PP lánzase desde O Pino a polas locais, as galegas e as xerais: "Feijóo, conta co teu partido"

O PINO (A CORUÑA). EUROPA PRESS. O municipio do Pino volveu este sábado a ser escenario da tradicional Romaría Popular organizada polo PP da Coruña que os dous anos anteriores se viu interrompida pola pandemia. Desde a 'carballeira' da Magdalena, tanto o líder provincial do partido, Diego Calvo, como o galego, Alfonso Rueda, remarcaron que queda menos dun ano para as eleccións municipais de 2023, sen pasar por alto unhas eventuais galegas e xerais, aínda sen data. "Feijóo, conta co teu partido, coa forza que che imos a seguir dando desde aquí", díxolle Rueda ao presidente nacional do PP, ao que ve xa como "próximo presidente do Goberno de España".

Alberto Núñez Feijóo chegou á área recreativa, transformada nunha verbena e con carpas para unha multitudinaria comida, pasadas as 13,15 horas. Alí foi recibido, ademais de por Rueda e Calvo, polo seu vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, e pola secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado.

Tampouco faltou para darlle a benvida o militante Antonio Rodríguez, 'Toñito', quen se achegou aos dirixentes para pousar ante as cámaras cunha das súas habituais pancartas que rezaba 'Presidente, confiamos en ti'. Dedicoulla tanto a Feijóo como a Rueda: "Son os dous uns fenómenos!", exclamou.

Durante o camiño cara ao escenario desde onde pronunciaron os seus discursos, os líderes do PP nacional, galego e provincial paráronse a sacarse fotos e a falar cos afiliados na que é a primeira visita de Feijóo a un acto de partido en Galicia desde que en maio culminou o proceso de sucesión.

O primeiro en intervir no acto e en acordarse da cita das locais de maio de 2023 foi o propio alcalde do Pino, Manuel Taboada. Acto seguido, Diego Calvo puxo encima da mesa que "o principal obxectivo" do PP coruñés é "gañar as eleccións municipais nos 93 concellos" da provincia. Para iso, recetou "unidade, traballo e, sobre todo, ilusión".

RUEDA PIDE "MAIORÍAS SUFICIENTES"

Nesta liña, o presidente do PPdeG e da Xunta, instou ao partido a activarse para "gañar con maiorías suficientes". Se non, "non nos van a deixar gobernar", sinalou Rueda, consciente de que o resto de partido están "a se preparar para perder" nos comicios pero pactar para formar gobernos de coalición.

Así, chamou a todo o PP, un "partido de goberno e no que a xente confía para solucionar problemas", a saír a noite do 28 de maio "a gañar nos 93 concellos da provincia da Coruña". "Se traballamos como estamos a traballar. Se o PP na Coruña ten a forza e o empuxe que sempre demostrou, imos logralo", asegurou, para seguidamente pór o foco nas próximas autonómicas: "A quinta maioría é posible e ímolo a conseguir!".

Alfonso Rueda non escatimou en eloxios cara ao líder nacional do partido polo seu salto á política española: "Grazas polo que fixeches, polo que estás a facer desde que deches ese paso". Agora, dixo Rueda, "ninguén ten ningunha dúbida no PP de España do que é capaz de facer o seu presidente".

Neste contexto, o líder do PPdeG mostrouse "seguro" de que Feijóo será "o próximo presidente do Goberno de España", un reto para o que --prometeu-- os populares galegos "van seguir unidos". "O presidente Feijóo merécese que en toda España véxase que aquí ten á súa principal infantaría", proclamou.

FEIJÓO DESTACA O "SENTIDIÑO" DA POLÍTICA GALEGA

Pola súa banda, Feijóo agradeceu a "tantos amigos, compañeiros, afiliados e veciños" que se achegasen este sábado ao Pino. "Vimos aquí a falar de Galicia, o primeiro tema de conversación; a falar de España, porque Galicia é unha parte entrañable de España; e a falar dun partido que defende a Galicia e a España por diante de todo", explicou, a modo de resumo dun discurso no que tamén coou algunha mensaxe de calado estatal co "sentidiño" da política galega, que "sempre deu resultado".

Núñez Feijóo tampouco pasou por alto que queda "menos dun ano" para as municipais e dirixiuse aos miles de presentes para pedirlles que "non perdan nin un só minuto para recuperar as alcaldías e a política de verdade".

O líder nacional do PP finalizou o seu discurso coa promesa de volver á romaría do Pino do próximo ano, onde se planea subir a cifra de asistentes na 'carballeira' da Magdalena até os 6.000 simpatizantes.