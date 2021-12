O PP recupera a Alcaldía do Porriño ao non sumar maioría a esquerda e absterse UDDL

VIGO. EP. O PP recuperou a Alcaldía do Porriño (Pontevedra) tras seis anos nos que estivo liderada polo PSOE ao non sumar maioría a esquerda e absterse o único concelleiro de UDDL, Manuel Carreira, nun pleno de investidura celebrado un mes despois da dimisión da que repetira como rexedora en 2019, a socialista Eva García de la Torre. Tras unha votación secreta realizada no pleno de investidura, celebrado na tarde deste xoves, o portavoz do PP na corporación municipal, Manuel Alejandro Lorenzo, asumiu a Alcaldía cos votos do oito concelleiros do seu grupo. Ao depositar o seu voto na urna, o edil de UDDL explicou que o seu voto foi unha abstención ao non presentarse como candidato o socialista David Alonso, a quen na súa intervención sinalou como "a única persoa que pode facer fronte aos problemas do Porriño". Pola súa banda, a candidata socialista, Lourdes Moure, solicitou oito votos, os catro do seu grupo, os dous do BNG e os dous das edilas de EU-SON. Aínda que ambos os dous candidatos obtiveron o mesmo número de apoios, o popular Alejandro Lorenzo foi investido ao obter máis votos o seu partido nas pasadas eleccións municipais. Esta situación prodúcese despois de múltiples enfrontamentos entre EU-SON e Eva García de la Torre, que levaron a que a primeira formación acordase facilitar unha moción de censura do PP. Para evitar que prosperase, o pasado mes a que fora rexedora desde 2015 presentou a súa dimisión.